"هل هناك شيء في النيل؟" نيويورك تايمز تتساءل عن سر هيمنة المصريين على الاسكواش

رصد تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية هيمنة المصريين على بطولات الاسكواش العالمية، وقالت إنها تمثل واحدة من أبرز الألغاز الرياضية في العالم حاليا.

هيمنة مصرية

قبل عشرين عاما لم يكن لدى مصر عدد كبير من لاعبي الاسكواش العظماء، رغم فوز بعض نجومها ببطولات عالمية.

في الستينيات من القرن العشرين فاز عبد الفتاح أبو طالب ببطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش لمدة ثلاث سنوات متتالية.

أما اليوم فإن المصريين يهيمنون على التصنيف العالمي للعبة، إذ يوجد 6 لاعبين مصريين ضمن أول 10 لاعبين على العالم، كما فازت مصر ببطولة العالم للرجال 10 مرات منذ عام 2003.

هيمنة المصريات أكثر إثارة للإعجاب، في ظل قلة عدد المصريات اللاتي يمارسن اللعبة، فهناك أربع مصريات بين أفضل خمس لاعبات اسكواش في التصنيف العالمي، من بينهن المصنفة الأولى رنيم الويلي.

هناك المزيد من أبطال الاسكواش في الطريق، إذ فاز المنتخب الوطني للفتيات ببطولة العالم سبع سنوات على التوالي.

الجودة المركّزة

من بين من حاول تفسير سر التفوق المصري في لعبة الاسكواش اللاعبة الأمريكية سابرينا صبحي، المصنفة رقم 61 عالميا، التي انتقلت مؤخرا إلى مصر بهدف "فك شفرة" الهيمنة المصرية على اللعبة، بحسب تعبيرها.

تقول سابرينا إنها تعرفت سريعا على الجزء الأكثر وضوحا من وصفة التفوق المصري الاستثنائية في الاسكواش، والتي عبرت عنها بمصطلح "الجودة المركزة".

يوجد في الولايات المتحدة عدد أكبر بكثير من لاعبي الاسكواش، يبلغ نحو 1.7 مليون شخص، يمارسون الرياضة في نحو 3500 ملعب اسكواش.

في المقابل يوجد في مصر حوالي 400 ملعب وأقل من 10 آلاف لاعب. لكن أفضل اللاعبين المصريين يجري تجميعهم في حوالي 10 أندية في مدينتين، هما القاهرة والإسكندرية.

يقول دانييل كويل، مؤلف كتاب "شفرة الموهبة" إن اقتراب اللاعبين الطامحين من اللاعبين العظماء "يشبه الدواء الذي يعزز الأداء… حيث يتعرف هؤلاء اللاعبون الشباب على كيفية ممارسة اللاعبين العظماء للرياضة وكيفية تدريبهم ونظامهم الغذائي".

كيف بدأ التفوق المصري في الاسكواش؟

بدأ ظهور التميز المصري في لعبة الاسكواش خلال العقود الأخيرة عام 1996 مع اللاعب أحمد برادة في تدشين بطولة الأهرام الدولية.

رغم خسارة برادة في نهائي البطولة فقد برز كبطل قومي بسبب أدائه الملفت.

كان الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك من أبرز مشجعي برادة، حيث كان مبارك متحمسا للعبة وممارسا لها.

فاز برادة ببطولة الأهرام عام 1998 ووصل إلى المركز الثاني في التصنيف العالمي للاسكواش، قبل أن يتقاعد من اللعبة في عام 2001.

سجل برادة لاحقا شريطا غنائيا وشارك في فيلم سينمائي، ما منح شعبية كبيرة للعبة.

يقول برادة إن كثيرين سعوا لتقليده، وأصبحت اللعبة تحظى بشعبية واسعة في مصر، وسعى المئات من الأطفال لتعلمها.

يفسر كويل ذلك بأن صعود برادة كان حدثا أشعل الرغبة في تعلم اللعبة، بعدما حقق إنجازا رياضيا ألهم الآخرين.

في عام 2003 برز نجم جديد هو عمرو شبانة بفوزه في بطولة العالم في ذلك العام، ليصبح أول بطل مصري عالمي في الاسكواش منذ عقود.

فاز شبانة ببطولة العالم ثلاث مرات أخرى، وظل متربعا على عرش التصنيف العالمي للرجال في الاسكواش طوال تسع سنوات ونصف خلال ال 13 سنة الماضية.

المصريون يغيرون اللعبة: