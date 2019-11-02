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شاهد: هدف ماني في الوقت القاتل يقود ليفربول للفوز على أستون فيلا

2/11/2019

حقق ليفربول انتصارا بشق الأنفس وتغلب على مضيفه أستون فيلا 2/1، السبت، في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

التفاصيل       
  • حول ليفربول تأخره أمام مضيفه أستون فيلا إلى الفوز 2/1 ليواصل تربعه على الصدارة رافعا رصيده إلى 31 نقطة بينما تجمد رصيد أستون فيلا عند 11 نقطة في المركز السادس عشر.
  • سجل المهاجم المصري محمود حسن "تريزيغيه" أول هدف له في الدوري الإنجليزي الممتاز حيث افتتح التسجيل لأستون فيلا في الدقيقة 21 في شباك ليفربول الذي يضم مواطنه النجم المصري محمد صلاح، والذي أهدر أكثر من فرصة في مباراة اليوم.
  • كادت المباراة أن تنتهي بفوز أستون فيلا، لكن ليفربول قلب الموازين لصالحه في الوقت القاتل، حيث تعادل عن طريق أندرو روبرتسون في الدقيقة 87 ثم خطف النجم ساديو ماني هدف الفوز لليفربول في الثواني الأخيرة من الوقت المحتسب بديل الضائع.
     
  • أصبح تريزيغيه أول مصري يسجل لأستون فيلا في تاريخ هذه المسابقة رافعًا عدد الجنسيات، التي تمكنت من تدوين اسمها على لائحة مسجلي أستون فيلا في الدوري الممتاز، إلى 32 جنسية.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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