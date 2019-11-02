شاهد: ليفانتي يفاجئ برشلونة ويسقطه بثلاثية في 7 دقائق

فجر ليفانتي مفاجأة من العيار الثقيل، وحقق انتصارًا ثمينًا على المتصدر برشلونة 3-1 ضمن الجولة الـ12 من منافسات الدوري الإسباني.

نجح ليفانتي في تحويل تأخره بهدف إلى الفوز بثلاثية ليجرع برشلونة مرارة الهزيمة الثالثة في الموسم الحالي.

وضع الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه برشلونة في المقدمة بهدف في الدقيقة 38 من ضربة جزاء نفذها بنجاح لينتهي الشوط الأول بتقدم البارسا.

لكن الشوط الثاني شهد عودة ليفانتي للقاء بقوة حيث رد ليفانتي بهدفين في غضون دقيقتين عن طريق خوسي كامبانيا وبورخا مايورال في الدقيقتين 61 و63 ثم تكفل الصربي نيمانيا رادويا بتسجيل الهدف الثالث لليفانتي في الدقيقة 68.

وسجل ميسي هدفًا في الدقيقة 74، بعد توغل بين دفاعات ليفانتي، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل على الفرنسي أنطونيو غريزمان، وكاد البديل فاتي يُقلص الفارق لبرشلونة في الدقيقة 85، حيث انطلق على الطرف الأيسر وسدد كرة قوية، لكنها مرت بجانب مرمى الحارس أيتور، لتنتهي المباراة بالخسارة الثالثة هذا الموسم لحامل اللقب في كبرى مفاجآت الجولة .

الفوز رفع رصيد ليفانتي إلى 17 نقطة في المركز الثامن بينما توقف رصيد برشلونة عند 22 نقطة في الصدارة مؤقتا بانتظار مباراة غريمه ريال مدريد أمام ضيفه ريال بيتيس التي تقام في وقت لاحق مساء اليوم ويحتاج ريال مدريد إلى الفوز لانتزاع الصدارة من غريمه برشلونة حيث بات الفارق بينهما نقطة واحدة لصالح الفريق الكاتالوني.