شاهد: روما يحسم ديربي الشمس ويزيد أوجاع نابولي

حسم فريق روما "ديربي الشمس" أمام ضيفه نابولي 2-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأوليمبيكو ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وضع نيكولو زانيولو فريقه روما في المقدمة في الدقيقة 19، وأضاف زميله جوردان فيرتو الهدف الثاني لفريق الذهاب عند الدقيقة 55 من ركلة جزاء نفذها بنجاح، وقلص نابولي الفارق عن طريق أركاديوز ميليك في الدقيقة 72.

وأهدر ألكسندر كولاروف لاعب روما ركلة جزاء في الدقيقة 25، كما شهدت المباراة طرد يلدرم ميرت تشيتين لاعب روما في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بديلا من الضائع للمباراة.

وبهذا الفوز ارتقى فريق العاصمة للمركز الثالث برصيد 22 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد توقف رصيد نابولي عند 18 نقطة في المركز السادس.

ويعتبر هذا الفوز هو الثالث على التوالي لروما في االدوري والسادس هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في أربع، فيما تعد هذه الخسارة هي الثالثة لنابولي في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في خمس مباريات والتعادل في ثلاث.