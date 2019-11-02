البث الحي
رياضة

شاهد: بورنموث يذيق مانشستر يونايتد مرارة الهزيمة للمرة الرابعة

2/11/2019

تلقى مانشستر يونايتد هزيمته الرابعة هذا الموسم، وجاءت أمام مضيفه بورنموث بهدف دون مقابل ضمن الأسبوع الحادي عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

تبادل الفريقان الهجمات منذ أول دقيقة في محاولة لتسجيل هدف التقدم وتوالت الفرص الضائعة من الجانبين إلى أن جاءت الدقيقة 45 لتشهد هدف التقدم لبورنموث عن طريق جوشوا كينغ.

وأجرى مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولسكاير تبديلا هجوميا، بإشراك جيسي لينغارد مكان بيريرا، لكن بورنموث ظل يضغط لتخفيف العبء عن دفاعه، فتدخل دي خيا لإنقاذ تسديدة هاري ويلسون في الدقيقة 75.

وأشرك المدرب النرويجي مهاجمه الصاعد، ماسون غرينوود، مكان جيمس، فكاد اللاعب البديل أن يحقق التعادل في الدقيقة 82، بيد أن محاولته إثر عرضية من فريد ارتدت من القائم.
ومرت الدقائق المتبقية من دون فرص حقيقية، لتنتهي المباراة بفوز أصحاب الأرض 1-0 ، ليعود الشياطين الحمر بذلك إلى دوامة الهزائم .

وبهذه الخسارة تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 13 نقطة في المركز الثامن، بينما ارتفع رصيد بورنموث إلى 16 نقطة في المركز السادس.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من رياضة

البرازيلي رودريغو يوجه رسالة شكر بالعربية إلى مصر وجمهورها

اللاعب البرازيلي في صفوف ريال مدريد الإسباني رودريغو (روتيرز)

عصام الحضري يعلن اعتزاله كرة القدم في رسالة وادع لجمهوره

حارس المرمى المصري عصام الحضري (رويترز)

أقوى رجل في العالم يحطم رقما قياسيا في "الرفعة المميتة" (فيديو)

بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" تعتنق الإسلام

ارتدت روبي ميسو الحجاب ونطقت الشهادتين داخل مسجد بهولندا (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان (غيتي)

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

الفاتيكان يحقّق في "إعجاب" الحساب البابوي بصورة مثيرة لعارضة برازيلية

بابا الفاتيكان فرنسيس الأول (موافع التواصل)

التحقيق في جريمة قتل على يد أكلة لحوم البشر في برلين.. ما القصة؟

المحققون في العاصمة الألمانية برلين يجرون تحقيقا في اشتباه بارتكاب جريمة قتل جنسي مع وجود أدلة على أكل لحوم البشر