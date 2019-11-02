شاهد: بورنموث يذيق مانشستر يونايتد مرارة الهزيمة للمرة الرابعة

تلقى مانشستر يونايتد هزيمته الرابعة هذا الموسم، وجاءت أمام مضيفه بورنموث بهدف دون مقابل ضمن الأسبوع الحادي عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

تبادل الفريقان الهجمات منذ أول دقيقة في محاولة لتسجيل هدف التقدم وتوالت الفرص الضائعة من الجانبين إلى أن جاءت الدقيقة 45 لتشهد هدف التقدم لبورنموث عن طريق جوشوا كينغ.

وأجرى مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولسكاير تبديلا هجوميا، بإشراك جيسي لينغارد مكان بيريرا، لكن بورنموث ظل يضغط لتخفيف العبء عن دفاعه، فتدخل دي خيا لإنقاذ تسديدة هاري ويلسون في الدقيقة 75.

وأشرك المدرب النرويجي مهاجمه الصاعد، ماسون غرينوود، مكان جيمس، فكاد اللاعب البديل أن يحقق التعادل في الدقيقة 82، بيد أن محاولته إثر عرضية من فريد ارتدت من القائم.

ومرت الدقائق المتبقية من دون فرص حقيقية، لتنتهي المباراة بفوز أصحاب الأرض 1-0 ، ليعود الشياطين الحمر بذلك إلى دوامة الهزائم .

وبهذه الخسارة تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 13 نقطة في المركز الثامن، بينما ارتفع رصيد بورنموث إلى 16 نقطة في المركز السادس.