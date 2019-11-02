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شاهد: بايرن ميونخ يسقط أمام فرانكفورت بخماسية تاريخية

2/11/2019

تعرض بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني لخسارة تاريخية على أرض مضيفه آينتراخت فرانكفورت 1-5 ضمن مباريات الأسبوع العاشر من البوندسليغا.

وتلقى بايرن لطمة قوية في وقت مبكر من المباراة بطرد لاعبه المخضرم جيروم بواتينغ في الدقيقة التاسعة للخشونة مع غونزالو باسيينسيا لاعب  فرانكفورت.

واحتسب الحكم في البداية ضربة جزاء لآينتراخت إلى جانب طرد بواتينغ ولكنه عدل عن احتساب ضربة الجزاء وأبقى على البطاقة الحمراء بعد مراجعة نظام حكم الفيديو المساعد، واستغل آينتراخت فرانكفورت تفوقه العددي بعد هذا الطرد المبكر وتقدم  بهدفين سجلهما فيليب كوستيتش وجبريل سو في الدقيقتين 25 و33.
ولكن  البولندي روبرت ليفاندوفيسكي قلص الفارق بتسجيل هدف مهم لبايرن في الدقيقة 37 .

ورغم هذا، استغل أصحاب الأرض التفوق العددي مجددا ووسعوا الفارق مع  بايرن في بداية الشوط الثاني بهدف سجله ديفيد أبراهام في الدقيقة 49 ثم ضاعف النمساوي مارتين هينتريغر مدافع آينتراخت من صعوبة المباراة على بايرن بتسجيل الهدف الرابع لفريقه في الدقيقة 61 قبل أن يختتم باسيينسيا التسجيل في المباراة بالهدف الخامس لآينتراخت في الدقيقة 85 .

وتعد هذه الهزيمة هي الأولى لبايرن بعد 16 مباراة حافظ فيها على سجله خاليا من الهزائم أمام فرانكفورت كما تمثل الهزيمة صدمة هائلة لمعنويات بايرن قبل مباراته أمام أولمبياكوس اليوناني منتصف هذا الأسبوع في دوري أبطال أوربا وقبل مباراة القمة المرتقبة مع دورتموند مطلع الأسبوع المقبل في المرحلة الحادية عشرة من البوندسليغا.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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