شاهد: أغويرو وووكر يمنحان سيتي فوزا متأخرا على ساوثامبتون

اهتزت بضربة رأس من ووكر قبل ثلاث دقائق من النهاية.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 25 نقطة في الوصافة بفارق ست نقاط خلف ليفربول المتصدر، بينما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 8 نقاط في المركز الثامن عشر.