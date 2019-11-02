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شاهد: أرسنال يخيب آمال جماهيره ويكتفي بالتعادل أمام وولفرهامبتون

2/11/2019

فشل أرسنال في الحفاظ على تقدمه بهدف أمام ضيفه وولفرهامبتون واكتفى بالتعادل معه بهدف لكل منهما في الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تمكن فريق المدفعجية أصحاب الأرض والجمهور من التقدم عن طريق الغابوني بيير أوباميانغ عند الدقيقة 21 لينتهي الشوط الأول على هذه النتيجة.
لكن لاعبو وولفرهامبتون رفضوا الاستسلام، وتمكن المكسيكي راؤول خيمينيز من تسجيل التعادل في الدقيقة 74 وبعدها فشل كلا الفريقين في إحراز أي أهداف أخرى لتنتهي المباراة بهذه النتيجة ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.
بهذا التعادل، ارتفع رصيد أرسنال إلى 17 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 13 نقطة في المركز الحادي عشر، ويتصدر ليفربول الترتيب برصيد 31 نقطة.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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