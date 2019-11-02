أفضل 5 صفقات كروية في الدوريات الأوربية (الدوري الألماني)

أقيم حتى الآن عدد كاف من المباريات بالدوريات الأوربية الكبرى، وهو ما يعطي الفرصة لتقييم الصفقات الجديدة التي ضمتها الأندية المختلفة في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

في هذه السلسة نلقي الضوء على أفضل خمس صفقات في كل دوري من الدوريات الأوربية الكبرى والتي تضم خمسة دوريات هي الإنجليزي والإسباني والألماني والإيطالي والفرنسي، على أن يكون تقييمنا لكل لاعب بناء على حجم مشاركاته مع ناديه، وقدرته على إحراز الأهداف وصناعتها أو التصدي إليها ومنعها في حالة المدافعين وحراس المرمى.

في الحلقتين الأولى والثانية عرضنا أبرز خمس صفقات في كل من الدوري الفرنسي، والدوري الإيطالي، واليوم يحين الدور على الدوري الألماني، إذ نعرض أبرز خمس صفقات ممن نجحوا في فرض أنفسهم وثبتوا أقدامهم سريعا، خلال الأسابيع الأولى من البوندزليغا.

5 – زاك ستيفن لاعب فورتونا دوسلدورف

زاك ستيفن حارس مرمى فورتونا دوسلدورف

حارس مرمى أمريكي من مواليد 2 أبريل/ نيسان 1995 طوله 1.9 سنتيمترا.

انضم لصفوف فورتونا دوسلدورف قادما من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي على سبيل الإعارة

نجح في تثبيت أقدامه سريعا، وتمكن من أن يحجز مكانه كحارس أساسي في كل المباريات.

شارك في جميع المباريات التي خاضها الفريق حتى الآن، وتمكن من الفوز بجائزة رجل المباراة في أول مباراة خاضها، والتي كانت بالأسبوع الأول خارج الأرض أمام فيردر بريمن وانتهت بفوز فورتونا دوسلدورف بثلاثة أهداف لهدف.

يمتاز بالمرونة والقوة والشجاعة في مواجهة المهاجمين، وأكثر ما يميزه قدرته على التعامل مع الكرات العالية بفضل طول قامته. يمتاز أيضا بالقدرة على التصدي لضربات الجزاء، وإبعاد التسديدات قصيرة المدى.

4 – إلياس سخيري لاعب كولن

إلياس سخيري

لاعب تونسي يحمل الجنسية الفرنسية، ولد بمدينة لونيه الفرنسية في 10 مايو/ أيار 1995.

يلعب بمركز الوسط المدافع.

انضم لصفوف كولن، قادما من مونبيليه الفرنسي، مقابل ستة ملايين يورو.

فرض اسمه بقوة منذ انضمامه للفريق، وشارك معه في معظم المباريات التي خاضها الفريق، فحتى الأسبوع الماضي كان قد شارك في ثمان مباريات من أصل تسع، بواقع 754 دقيقة، أي بمعدل 84 %.

يمتاز السخيري بالقوة والسرعة، ودقة التمرير، فنسبة تمريره الصحيح فاقت حتى الآن نسبة الثمانين بالمئة، يمتاز أيضا بالقدرة على صناعة الأهداف، حيث نجح في صناعة هدفين، وأحرز هو هدفا واحدا.

3 – فيليبي كوتينيو لاعب بايرن ميونيخ

فيليب كوتينيو لاعب بايرن ميونيخ

لاعب برازيلي من مواليد 12 يونيو/ حزيران 1992.

انضم لصفوف بايرن ميونيخ قادما من برشلونة الإسباني مقابل 90 مليون يورو.

يلعب بمركز الوسط المهاجم.

شارك في ست مباريات بالدوري حتى الأسبوع الماضي، بواقع 538 دقيقة، فيما شارك في ثلاث مباريات بدوري الأبطال الأوربي، بواقع 263 دقيقة.

تألق في معظم المباريات التي شارك فيها، وفاز بجائزة رجل المباراة مرتين.

يملك موهبة كبيرة في صناعة وإحراز الأهداف، حيث نجح حتى الآن في صناعة أربعة أهداف بواقع ثلاثة في الدوري، وهدف في دوري الأبطال، أما حصيلته من الأهداف فكانت هدفين بالدوري.

رغم قصر قامته وضآلة جسمه، إلا أنه يملك مقومات عالية في التسديد القوي على المرمى.

2 – فلوريان نايديرليشنير لاعب أوغسبورغ

فلوريان نايديرليشنير

لاعب ألماني من مواليد 24 أكتوبر/ تشرين الأول.

انضم لصفوف أوغسبورغ قادما من نادي فرايبورغ الألماني مقابل 2.5 مليون يورو.

يلعب بمركز رأس الحربة.

شارك مع ناديه في كل المباريات وعددها تسع مباريات حتى الأسبوع الماضي، بواقع 773 دقيقة، بنسبة تساوي 95 بالمئة.

تألق في معظم المباريات التي شارك فيها، ونجح في إحراز أربعة أهداف.

بجانب قدرته على التهديف، فهو يجيد صناعة الأهداف، حيث نجح في صناعة هدفين حتى الآن، وفاز بجائزة رجل المباراة لمرة واحدة.

أكثر ما يميز نايديرليشنير هو قدرته على الالتحامات الهوائية، والفوز بالكرات العالية.

1 – بنجامين بافارد لاعب بايرن ميونيخ

بنجامين بافارد لاعب بايرن ميونيخ

لاعب فرنسي من مواليد 26 مارس/ أذار 1996.

انضم لصفوف بايرن ميونيخ، قادما من نادي شتوتغارت الألماني مقابل 35 مليون يورو.

يشغل مركز قلب الدفاع، لكن إمكانياته الدفاعية العالية تجعل مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش، يدفع به في أكثر من مركز بخط الدفاع، فتارة يشركه في مركز قلب الدفاع، وأخرى في مركز الظهير الأيمن، أو بالظهير الأيسر.

شارك بافارد أساسيا في كل المباريات التي خاضها بايرن ميونيخ حتى الأسبوع الماضي، بواقع 9 مباريات بالدوري بنسبة مئة بالمئة من الدقائق، ونفس النسبة في دوري الأبطال الأوربي حيث شارك في المباريات الثلاث التي خاضها الفريق حتى الآن بواقع 270 دقيقة.

يملك بافارد العديد من المقومات التي تجعله واحدا من أفضل لاعبي العالم في الوقت الحالي، ليس على الصعيد الدفاعي فحسب، بل على التقدم والمشاركة في الهجمات وصناعة اللعب، وقد نجح في إحراز هدف بمرمى يونيون برلين بالأسبوع التاسع، في المباراة التي انتهت بفوز بايرن ميونيخ بهدفين لهدف.

أكثر ما يميز بافارد، السرعة والرشاقة، والقدرة على التمرير الصحيح، حيث بلغت نسبته من التمرير الصحيح أكثر من تسعين بالمئة بالدوري الألماني ودوري الأبطال على حد سواء.

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