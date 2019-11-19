مصر تتأهل لأولمبياد طوكيو بعد الفوز بثلاثية على جنوب أفريقيا

تأهلت مصر إلى دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" كما بلغت المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم تحت 23 عاما بعد فوزها 3-صفرعلى منتخب جنوب أفريقيا.
The @Pharaohs are having a PARTY! 😂🇪🇬 #TotalAFCONU23 pic.twitter.com/0J58WDQnh7
— CAF (@CAF_Online) November 19, 2019
🇪🇬🇪🇬🇪🇬 #TotalAFCONU23 @EFA @Pharaohs pic.twitter.com/kU302Xtumg
— CAF – AR (@caf_online_AR) November 19, 2019
الفراعنة 🇪🇬 إلى طوكيو 2020 🏅🇯🇵🛫
منتخب مصر الأوليمبي فاز بثلاثية على جنوب أفريقيا ⚽️⚽️⚽️
⬅️ تأهل إلى نهائي كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة 🏆
⬅️ تأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية للمرة 12 – رقم قياسي أفريقي 👏
ألف مبروك لمصر ولمنتخب الفراعنة الصغار الإنجاز الكبير 🥳🎉 pic.twitter.com/4qDQBuQeWS
— FIFA.com – عربي (@fifacom_ar) November 19, 2019