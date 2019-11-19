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مصر تتأهل لأولمبياد طوكيو بعد الفوز بثلاثية على جنوب أفريقيا

لاعبو المنتخب المصري يحتفلون بالتأهل إلى طوكيو 2020
لاعبو المنتخب المصري يحتفلون بالتأهل إلى طوكيو 2020
19/11/2019

تأهلت مصر إلى دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" كما بلغت المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم تحت 23 عاما بعد فوزها 3-صفرعلى منتخب جنوب أفريقيا.

التفاصيل
  • بعد شوط أول سلبي افتتح القائد رمضان صبحي التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 59 ثم أضاف عبد الرحمن مجدي هدفين متأخرين، في الدقيقتين 84 و88، ليتأهل فريق المدرب شوقي غريب لمواجهة كوت ديفوار على اللقب.

  • وتتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في أمم أفريقيا إلى منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو العام المقبل.
  • مصر تأهلت للأولمبياد للمرة 12 وهو رقم قياسي افريقي، وكان أفضل انجازاتها تحقيق المركز الرابع مرتين في 1928 و1964.
  • سبق أن شارك شوقي غريب في أولمبياد لوس أنجليس 1984 كلاعب ووصل إلى دور الثمانية.
  • المشاركة الأخيرة للمنتخب المصري كانت في أولمبياد لندن 2012.
  • في وقت سابق الثلاثاء، تغلب المنتخب الإيفواري على نظيره الغاني بركلات الترجيح 3-2 بعدما انتهى الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدفين لكل منهما.
  • ستلتقي غانا مع جنوب أفريقيا لحسم بطاقة المركز الثالث.

 

 

المصدر : وكالات
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