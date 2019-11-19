بعد وفاة ابنته.. إنريكي يعود لتدريب المنتخب الإسباني

قال لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم إن لويس إنريكي عاد لتدريب المنتخب الوطني بعد خمسة أشهر من استقالته بسبب مرض ابنته تشانا التي توفيت في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وأضاف روبياليس، الثلاثاء، أن روبرت مورينو، مساعد المدرب السابق الذي قاد إسبانيا للتأهل لبطولة أوربا 2020 بعد مغادرة إنريكي، عرض التنحي للسماح بعودة إنريكي.

وقال روبياليس في مؤتمر صحفي "يمكننا تأكيد عودة لويس إنريكي لمنصب مدرب المنتخب.

أضاف روبياليس أن "الكل كان يعرف أنه في حال رغبة لويس إنريكي العودة لمنصبه فإن أبواب المنتخب الوطني ستكون مفتوحة أمامه".

قاد مورينو إسبانيا لسبعة انتصارات وتعادلين لتتأهل بسهولة إلى بطولة أوربا العام القادم.

قال مورينو عند تعيينه إنه سيتنحى إذا أراد لويس إنريكي العودة.

لم يتحدث مورينو إلى وسائل الاعلام بعد فوز إسبانيا 5-صفر على رومانيا، أمس الإثنين.

وتحدثت تقارير عن خلاف مع لويس إنريكي وقالت إن مورينو لن يعود لمنصب المدرب المساعد.

وأضاف روبياليس "قرارات لويس إنريكي الخاصة بالجهاز الفني المعاون وأيضا قرار روبرت عدم الاستمرار بعد أن لمس رغبة إنريكي في العودة كلها أمور شخصية ويتعين أن يتوجه الناس بهذه الأسئلة لهما".

وتابع "يوم الإثنين بعث روبرت رسالة قال فيها إنه يرغب في الرحيل حتى لا يشكل عائقا أمام عودة لويس إنريكي".

وأكد روبياليس أن إنريكي (49 عاما)، مدرب برشلونة السابق، يرتبط بعقد حتى كأس العالم في قطر 2022 وسيبقى في منصبه بغض النظر عن أداء الفريق في بطولة أوربا 2020.

وإنريكي سبق له الفوز بلقب الدوري الإسباني الليغا (مرتين) ودوري أبطال أوربا (مرة واحدة) وكأس ملك إسبانيا (3 مرات) خلال مسيرته كمدرب لبرشلونة خلال الفترة من 2014 وحتى 2017، وهي المسيرة الأبرز في مشواره التدريبي.