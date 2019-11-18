هجوم على حسام البدري بعد تعادل مصر مع جزر القمر

هاجم مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في مصر على مدرب المنتخب الوطني حسام البدري بعد التعادل من دون أهداف مع جزر القمر ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2021.

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هذا هو التعادل الثاني للمنتخب المصري، بطل أفريقيا سبع مرات، ضمن مجموعتها في التصفيات، بعد أن تعادل في المباراة الأولى مع نظيره الكيني 1-1.

بهذه النتيجة عزز منتخب جزر القمر، الذي لم يسبق له التأهل لكأس الأمم وصاحب المركز 142 عالميا في تصنيف الفيفا، صدارته برصيد أربع نقاط، بعد فوزه السابق 1-صفر في توغو، مقابل نقطتين لمصر.

مستخدمو مواقع التواصل طالبوا البدري بالاستقالة من تدريب المنتخب للحفاظ على فرصته في التأهل إلى النهائيات.

https://twitter.com/MoKa1_0/status/1196444770891120641?ref_src=twsrc%5Etfw

الراجل ده هينزلنا درجة تانية في افريقيا ويلاعبنا في كأس الأمم لمنتخبات المظاليم !!

وافتكروا كلامي 😉#جزر_القمر_مصر pic.twitter.com/qxJoZUGZ6U — Mohamed Fawzy 🎩 (@Mohamed53050591) November 18, 2019

أكيد بيسأل نفسه … يا ترى استحق المرتب اللي باخده شهريا والذي يقدر ب600 الف جنيه #جزًر_القًٍمر_مًصر pic.twitter.com/b3V5cFuZRJ — Medhat Alswaifi (@AlSwaifi) November 18, 2019

https://twitter.com/foaad503/status/1196447080421773312?ref_src=twsrc%5Etfw