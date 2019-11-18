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هجوم على حسام البدري بعد تعادل مصر مع جزر القمر

حسام البدري مدرب منتخب مصر
حسام البدري مدرب منتخب مصر
18/11/2019

هاجم مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في مصر على مدرب المنتخب الوطني حسام البدري بعد التعادل من دون أهداف مع جزر القمر ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2021.

التفاصيل

هذا هو التعادل الثاني للمنتخب المصري، بطل أفريقيا سبع مرات، ضمن مجموعتها في التصفيات، بعد أن تعادل في المباراة الأولى مع نظيره الكيني 1-1.

بهذه النتيجة عزز منتخب جزر القمر، الذي لم يسبق له التأهل لكأس الأمم وصاحب المركز 142 عالميا في تصنيف الفيفا، صدارته برصيد أربع نقاط، بعد فوزه السابق 1-صفر في توغو، مقابل نقطتين لمصر.

مستخدمو مواقع التواصل طالبوا البدري بالاستقالة من تدريب المنتخب للحفاظ على فرصته في التأهل إلى النهائيات.

https://twitter.com/MoKa1_0/status/1196444770891120641?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/foaad503/status/1196447080421773312?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : تويتر
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