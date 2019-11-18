شاهد: ميسي يصل إسرائيل قادما من السعودية

وصل منتخب الأرجنتين لكرة القدم وقائده نجم برشلونة الإسباني ليونيل ميسي، إلى إسرائيل مساء الأحد عشية مواجهة الأوروغواي في مباراة ودية تقام اليوم الإثنين في تل أبيب.

وتأتي مباراة الإثنين بعد عام من إلغاء المباراة الودية التي كان من المقرر أن تُجرى بين الأرجنتين وإسرائيل، والتي أثارت حينها موجة غضب واحتجاجات من قبل الفلسطينيين والعرب وانتقادات لاذعة على منصات التواصل ضد ميسي ورفاقه.

ميسي في إسرائيل

انتشرت لقطات مصورة عبر مواقع التواصل للحظة وصول ميسي وبعثة المنتخب الأرجنتيني على متن الشركة الأردنية للطيران، إلى مطار بن-غوريون بالقرب من مدينة تل أبيب، قبل أن يصعدوا إلى حافلة، وذلك وسط ترحيب إسرائيلي واسع.

ميسي قال على هامش مؤتمر صحفي، إنه سيخوض اللقاء برغم كثافة المباريات بعد قيادة بلاده للفوز بلقاء الـ "سوبر كلاسيكو" الودي أمام البرازيل يوم الجمعة على ملعب الملك سعود في الرياض.

لم يخض ميسي قبل لقاء البرازيل أي مباراة مع منتخب بلاده منذ أن طرد في مباراة المركزين الثالث والرابع في كوبا أمريكا في 7 يوليو/تموز الماضي.

ميسي كان قد تم إيقافه لمدة 3 أشهر وتغريمه 50 ألف دولار على خلفية اتهامه الاتحاد القاري بالفساد.

كان منتخب الأوروغواي قد وصل إلى إسرائيل السبت، فيما عبر مدربه أوسكار تاباريس عن مخاوفه بعد التصعيد الأخير بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

ميسي في إسرائيل! أهلًا بك!

وصل النجم العالمي ميسي ومنتخب الارجنتين مساء اليوم إلى إسرائيل عشية المباراة الودية بين منتخب الأرجنتين ومنتخب الأوروجواي يوم الاثنين على استاد بلومفيلد في مدينة تل أبيب يافاpic.twitter.com/O317fvSmXN — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) November 17, 2019

تنديد بالزيارة

حركة المقاطعة العالمية (بي دي إس) دانت إقامة المباراة بين المنتخبين.

قبل أسبوع، هاجم ناشطون إسبان –مناصرون للقضية الفلسطينية- نجمي برشلونة ليونيل ميسي ولويس سواريز، وذلك على خلفية استعدادهما لخوض المباراة في إسرائيل.

الناشطون شنوا حملة للضغط على اللاعبيْن، من أجل رفض خوض اللقاء، وفقًا لصحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية.

الناشطون: لا تدعوهم يستخدمونكما لتغطية جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل، المباراة ستكون قريبة من قطاع غزة حيث يتم استهداف لاعبي كرة القدم عمدًا في أرجلهم.

في 2018، تعرض الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم وقائد منتخب "التانغو" لضغط من جانب الاتحاد الفلسطيني، ما أدى إلى إلغاء مباراة ودية بين الأرجنتين وإسرائيل قبيل مونديال روسيا.

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