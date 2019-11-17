طفلة لمحمد صلاح: ألعب في مركز الهجوم لكني أفضل منك (فيديو)

نشر نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، تسجيلًا مصورًا لنجم الفريق محمد صلاح بصحبة أعضاء فريق أطفال ليفربول لكرة القدم تحت 9 سنوات (الريدز)، مجيبًا على أسئلتهم "الصعبة".
تحدي الأسئلة الصعبة
- المقطع تم تصويره في إطار برنامج "تحدي أسئلة صعبة"، وهو من إنتاج فريق ليفربول الإنجليزي، ونُشر على حساب نادي ليفربول أيضًا بموقع تويتر، كما نشره محمد صلاح عبر صفحته.
- بأجواء من المرح، أجاب النجم الشهير بـ "مو صلاح"، بسعادة على أسئلة فريق سيدات ليفربول الأقل من 9 سنوات، كما وجه لهم العديد من النصائح لمستقبلهم الكروي.
- محمد صلاح كشف عن سر حبه للقطط لأن ابنته "مكة" تحبها، وقال إنه اشترى لها اثنتين أطلقت عليهما اسمي "بوص وسكرب".
- صلاح أعرب عن رغبته في تعلم نطق اللغة الإنجليزية مثل سكان ليفربول، إذ اختبرته إحدى الأطفال حول قدراته في التحدث بلهجة سكان المدينة.
- طفلة في الفيديو علقت على تقييم محمد صلاح الدفاعي "الصادم" في لعبة الفيديو فيفا والذي يشير إلى ضعف قدرات اللاعب الدفاعية.
- غير أن محمد صلاح اعتبر التقييم عادلًا "لأنه لا يدافع كثيرًا."
- طفلة أخرى قالت إنها تلعب في نفس مركز محمد صلاح في فريقها لكنها "أفضل منه قليلًا".
- حول الفرق التي يشجعها الأطفال، قالت إحداهن إنها تشجع مانشستر يونايتد، فيما قالت الأخرى إنها تشجيع إيفرتون المنافس التاريخي لفريق ليفربول في المدينة، فداعبهما صلاح بقوله: ما الذي جاء بكما إلى هنا؟
- في نهاية الفيديو، غنى الأطفال نشيد مشجعي نادي ليفربول، التي تحتفي بنجم الفريق عند إحرازه الأهداف، كما ظهروا وهم يداعبون محمد صلاح ويمسكون شعر رأسه.