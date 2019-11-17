طفلة لمحمد صلاح: ألعب في مركز الهجوم لكني أفضل منك (فيديو)

نشر نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، تسجيلًا مصورًا لنجم الفريق محمد صلاح بصحبة أعضاء فريق أطفال ليفربول لكرة القدم تحت 9 سنوات (الريدز)، مجيبًا على أسئلتهم "الصعبة".

تحدي الأسئلة الصعبة

المقطع تم تصويره في إطار برنامج "تحدي أسئلة صعبة"، وهو من إنتاج فريق ليفربول الإنجليزي، ونُشر على حساب نادي ليفربول أيضًا بموقع تويتر، كما نشره محمد صلاح عبر صفحته.

بأجواء من المرح، أجاب النجم الشهير بـ "مو صلاح"، بسعادة على أسئلة فريق سيدات ليفربول الأقل من 9 سنوات، كما وجه لهم العديد من النصائح لمستقبلهم الكروي.

محمد صلاح كشف عن سر حبه للقطط لأن ابنته "مكة" تحبها، وقال إنه اشترى لها اثنتين أطلقت عليهما اسمي "بوص وسكرب".

صلاح أعرب عن رغبته في تعلم نطق اللغة الإنجليزية مثل سكان ليفربول، إذ اختبرته إحدى الأطفال حول قدراته في التحدث بلهجة سكان المدينة.

طفلة في الفيديو علقت على تقييم محمد صلاح الدفاعي "الصادم" في لعبة الفيديو فيفا والذي يشير إلى ضعف قدرات اللاعب الدفاعية.

غير أن محمد صلاح اعتبر التقييم عادلًا "لأنه لا يدافع كثيرًا."

طفلة أخرى قالت إنها تلعب في نفس مركز محمد صلاح في فريقها لكنها "أفضل منه قليلًا".