شاهد: اكتمال عقد خليجي 24 بمشاركة 8 دول عربية

تنطلق مباريات النسخة الرابعة والعشرين من كأس الخليج العربي يوم 26 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بمشاركة 8 منتخبات عربية.

وكانت قرعة كأس الخليج العربي النسخة الـ 24 قد أسفرت عن وجود منتخب قطر على رأس المجموعة الأولى رفقة الإمارات واليمن والعراق.

بينما وقع المنتخب السعودي ضمن المجموعة الثانية من كأس الخليج العربي “خليجي 24” بجانب منتخبات؛ البحرين والكويت وعمان.

وتبدأ مباريات مرحلة المجموعات يوم الثلاثاء 26 من نوفمبر/تشرين الثاني وتستمر يوم الإثنين الموافق 2 من ديسمبر/كانون الأول بينما نصف النهائي سيقام في الخميس الموافق 5 من الشهر ذاته.

كما تقام المباراة النهائية من خليجي 24 يوم الأحد والموافق 8 من شهر ديسمبر/كانون الأول 2019 على استاد خليفة الدولي

وانطلقت أمس من جديد عملية بيع تذاكر مباريات خليجي 24 بعد أن توقفت الخميس الماضي عقب قرار المكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي بتعديل نظام البطولة لتقام من مجموعة واحدة من دوري واحد إلى نظام المجموعتين. وأعلنت اللجنة للجماهير أنه يمكن الحصول حالياً على تذاكر خليجي ٢٤ من خلال الموقع الإلكتروني

بالإضافة إلى مراكز البيع التالية في دولة قطر وهي سوق واقف، كتارا، فيلاجيو، قطر مول، دوحة فستفال سيتي. كما بدأ البيع أيضاً في دولة الكويت من خلال مركز البيع في (الأفنيوز) وسلطنة عمان في جراند مول مسقط وسفير مول صحار.