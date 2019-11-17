تعرف على ميعاد مباراة مصر وجنوب أفريقيا المقبلة

استأنف المنتخب الأولمبي المصري لكرة القدم، تدريباته مساء السبت، في إطار الاستعداد لمواجهة منتخب جنوب أفريقيا في إطار الدور نصف النهائي لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عاما.
التفاصيل
- يلعب منتخب مصر الأولمبي مع نظيره الجنوب أفريقي في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي للمسابقة القارية.
- تستضيف مصر البطولة حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، ويتأهل لأولمبياد طوكيو المنتخبات الثلاثة الأولى في البطولة.
- خاض المنتخب تدريباته بعد الحصول على راحة أمس الجمعة، عقب حسم التأهل للمربع الذهبي وتحقيق العلامة الكاملة، بعد الفوز على منتخب الكاميرون أول أمس الخميس بنتيجة 21 في ختام دور المجموعات.
المنتخبات المتأهلة
- تأهل منتخب ساحل العاج إلى قبل نهائي بطولة كأس الأمم الافريقية لكرة القدم تحت 23 عاما والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو بفوزها 1-صفر على زامبيا.
- بلغت جنوب افريقيا الدور ذاته بتعادلها سلبيا مع نيجيريا في ختام الدور الأول اليوم الجمعة.
- تصدرت كوت ديفوار المجموعة الثانية بست نقاط متقدمة بفارق نقطة واحدة عن جنوب افريقيا ليصعدا سويا إلى قبل النهائي.
- ودعت نيجيريا البطولة، التي تستضيفها مصر حتى يوم الجمعة المقبل، بعدما رفعت رصيدها لأربع نقاط في المركز الثالث لتلحق بزامبيا متذيلة الترتيب بنقطة واحدة.