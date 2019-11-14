قطر والإمارات بمجموعة واحدة في خليجي 24

أسفرت قرعة كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 24) ،الخميس، عن وقوع قطر صاحبة الضيافة في المجموعة الأولى مع الإمارات والعراق واليمن ضمن المنافسات التي تنطلق في وقت لاحق هذا الشهر.

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