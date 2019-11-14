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شاهد: المنتخب المصري يسقط في فخ التعادل مع نظيره الكيني

14/11/2019

سقط المنتخب المصري، الخميس، في فخ التعادل مع ضيفه الكيني بهدف لكل منهما في الجولة الأولى للمجموعة السابعة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2021 بالكامير

لم يقدم المنتخب المصري العرض المنتظر منه في أول تجربة رسمية له تحت قيادة مدربه الجديد الوطني حسام البدري الذي تولى المهمة خلفًا للمكسيكي خافيير أغيري الذي تمت إقالته عقب الإخفاق في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة التي أقيمت بمصر.

انحصر أداء المنتخب المصري في وسط الملعب، وأضاع الثنائي محمود حسن تريزيجيه ومحمود عبد المنعم "كهربا" أكثر من فرصة للتسجيل.

ومع حلول الدقيقة 42 بادر المنتخب المصري بالتسجيل عن طريق كهربا، ليخرج أصحاب الديار متقدمين من الشوط الأول بهدف نظيف.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، بعد إدراك المنتخب الكيني التعادل عن طريق ميكاييل أولونجا في الدقيقة 67.

ولم تنجح محاولات المنتخب المصري صاحب الديار في تسجيل هدف الفوز، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.

وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، فاز منتخب جزر القمر على مضيفه توغو بهدف دون رد، أحرزه فايز سليماني في الدقيقة 51.

بذلك، تتصدر جزر القمر الترتيب برصيد 3 نقاط بفارق نقطتين عن مصر وكينيا، وأخيرًا توغو بلا رصيد من النقاط.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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