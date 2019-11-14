الدوحة: انطلاق جولة الكأس الخاصة ببطولة العالم للأندية من سوق واقف

تنطلق جولة الكأس الخاص ببطولة كأس العالم للأندية (قطر 2019) من سوق واقف بالدوحة، غدا الجمعة.

وذلك في إطار الاستعدادات المتواصلة في قطر لاستضافة البطولة للمرة الأولى في الفترة من 11 وحتى 21 ديسمبر/ كانون الأول القادم.

وستتاح الفرصة أمام مشجعي كرة القدم خلال احتفالية خاصة تقام من السابعة إلى التاسعة من مساء الجمعة، لمشاهدة الكأس عن قرب، والتقاط صور تذكارية معه، إلى جانب الاستمتاع بعروض تعكس عبق الضيافة والتنوع الثقافي في دولة قطر التي تمتاز بقاعدة سكانية تعد من بين الأكثر تنوعاً في العالم.

وقال حسن الكواري مدير التسويق في اللجنة المحلية المنظمة: "نفخر باختيارنا لاستضافة إحدى أهم بطولات كرة القدم في العالم. ستمثل احتفالية مساء الجمعة مناسبة رمزية لبدء العد التنازلي لاستقبال الأندية الأبطال في الاتحادات القارية الستة".

وأضاف الكواري: "تعد استضافة هذه البطولة مناسبة استثنائية أخرى لأسرة كرة القدم في قطر على طريق الاستعداد لتنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، حيث نستقبل للمرة الأولى الآلاف من مشجعي الأندية من مختلف أنحاء العالم لحضور مباريات أنديتهم المفضلة في البطولة التي تقام هنا على أرض قطر..

وتزامناً مع احتفالية الجمعة، ستبدأ جولة كأس البطولة التي ستستمر على مدى أربعة أسابيع، وتتوقف في محطات بارزة في أنحاء قطر، تشمل حديقة أسباير، وعدد من المجمعات التجارية، والفنادق، والسفارات.

وتبدأ منافسات بطولة كأس العالم للأندية قطر 2019 في 11 ديسمبر/ كانون الأول وتتواصل حتى 21 من الشهر ذاته.

وتأهل حتى الآن خمسة أندية هي السد القطري (ممثل البلد المضيف)، وليفربول (بطل أوربا)، ومونتيري المكسيكي (بطل اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي – كونكاكاف)، والترجي التونسي (بطل أفريقيا)، وهيينجين سبورت من كاليدونيا الجديدة (بطل أوقيانوسيا). وسيتحدد كل من بطل أمريكا الجنوبية وبطل آسيا على التوالي في 23 و24 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وانطلقت، أمس الخميس، في الساعة الثالثة بعد الظهر المرحلة الأخيرة لبيع تذاكر البطولة وذلك عبر موقع FIFA.com/tickets.

وتتاح تذاكر البطولة في ثلاث فئات تبدأ من 25 ريالا قطريا لتذاكر الفئة الثالثة في الأيام الثلاثة الأولى من البطولة، إلى 400 ريال قطري لتذاكر الفئة الأولى في آخر يوم من البطولة الذي سيشهد مباراة تحديد المركز الثالث، والمباراة النهائية.