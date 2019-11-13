السعودية تقرر رسميا المشاركة في خليجي 24 بالدوحة

أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم مساء الثلاثاء مشاركة المنتخب الأول في النسخة الرابعة والعشرين من كأس الخليج لكرة القدم في قطر.

التفاصيل

وفقا للحساب الرسمي لاتحاد الكرة السعودي على تويتر فإن الموافقة على المشاركة في خليجي 24 جاءت بناء على تجديد الدعوة التي وجهها الاتحاد الخليجي لكرة القدم إلى الاتحاد السعودي للمشاركة في البطولة الخليجية.

من المقرر إقامة البطولة في الموعد المقرر لها خلال الفترة من 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي إلى 6 ديسمبر/كانون أول المقبل في الدوحة.

يعقد الاتحاد الخليجي اجتماعا بالدوحة اليوم الأربعاء لمناقشة المستجدات تزامنا مع عدول منتخبات السعودية والإمارات والبحرين عن قرار عدم المشاركة.

كانت منتخبات قطر والكويت وعمان والعراق واليمن قد أكدت مشاركتها في هذه النسخة وأجريت القرعة في الدوحة قبل نحو ثلاثة أسابيع على أن تقام هذه النسخة بنظام دوري من دور واحد بين المنتخبات الخمسة.

لكن في ضوء المعطيات الجديدة فإنه سيتم إعادة القرعة، وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة في الدوحة عقد اجتماع اليوم لإعادة قرعة البطولة بعد قرار دولة خليجية المشاركة في البطولة.

بعد تجديد الدعوة من اتحاد كأس الخليج العربي.

— الاتحاد السعودي لكرة القدم يقرر الموافقة على المشاركة في بطولة كأس الخليج العربي الـ24 pic.twitter.com/FivWSDw76k — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) November 12, 2019

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