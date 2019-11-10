شاهد: مانشستر يونايتد يعبر برايتون بثلاثية في "البريميرليغ"

عبر فريق مانشستر يونايتد، الأحد، ضيفه برايتون بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الثانية عشر للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليغ).

بهذا الفوز، ارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 16 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد برايتون عند 15 نقطة في المركز الحادي عشر، ويتصدر ليفربول الترتيب برصيد 31 نقطة.

أنهى مانشستر يونايتد الشوط الأول لصالحه بهدفين دون رد تناوب على تسجيلهما البرازيلي أندرياس بيريرا وديفي بروبر بالخطأ في مرماه في الدقيقتين 17 و19.

وقلص برايتون النتيجة في الدقيقة 64 عن طريق لويس دينك لتزداد الإثارة في فعاليات اللقاء.

وقضى ماركوش راشفورد على آمال برايتون في التعادل بتسجيله للهدف الثالث لمانشستر يونايتد في الدقيقة 66 ليخرج أصحاب الديار فائزين باللقاء.