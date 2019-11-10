شاهد: ليفربول يقهر سيتي بثلاثية ويواصل تغريده على قمة "البريميرليغ"

وسع ليفربول الفارق في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إلى ثماني نقاط بعد فوز رائع 3-1 على مانشستر سيتي حامل اللقب باستاد أنفيلد، الأحد.

بهذه النتيجة يملك ليفربول، الذي يخلو سجله من الهزائم، 34 نقطة من 12 مباراة متقدما بثماني نقاط على ليستر سيتي وتشلسي وتسع نقاط على سيتي صاحب المركز الرابع.

وتقدم ليفربول في الدقيقة السادسة بتسديدة هائلة من البرازيلي فابينيو، الذي وصلته الكرة بعد أن أبعدها إيلكاي غوندوغان من داخل المنطقة ليسدد من 20 مترا في شباك الحارس كلاوديو برافو.

لكن سيتي شعر بأن الهدف كان يجب ألا يحتسب وأن يحصل على ركلة جزاء لأنه قبل انطلاق الهجمة المرتدة التي أدت للهدف بدا أن ترينت ألكسندر-أرنولد مدافع ليفربول لمس الكرة بيده داخل المنطقة، غير أن قرار حكم الفيديو المساعد لم يكن في صالح الفريق الزائر.

وضغط سيتي بحثا عن التعادل وأضاع رحيم سترلينغ فرصة بضربة رأس من مدى قريب، لكن ليفربول هز الشباك مرة أخرى في الدقيقة 13 عندما أرسل أندي روبرتسون كرة عرضية من اليسار حولها محمد صلاح برأسه في شباك برافو ليجعل النتيجة 2-صفر.

وبدا أن سيتي في طريقه لثالث هزيمة هذا الموسم عندما رفع ليفربول النتيجة إلى 3-صفر بعد ست دقائق من بداية الشوط الثاني إذ استغل جوردان هندرسون مساحة خالية في اليمين ليرسل كرة عرضية قابلها ساديو ماني بضربة رأس في المرمى.

وقلص برناردو سيلفا الفارق لصالح سيتي في الدقيقة 78 بعد تمريرة عرضية منخفضة من أنجلينيو وسط ضغط من الفريق الزائر في الدقائق الأخيرة لكن ليفربول نجح في الصمود.