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شاهد: ليستر سيتي يعمق جراح أرسنال ويصعد لوصافة "البريميرليغ"

9/11/2019

صعد فريق ليستر سيتي، السبت، إلى وصافة الدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليغ) ليواصل الإبداع في الموسم الحالي.

وتغلب ليستر سيتي على ضيفه أرسنال بهدفين دون رد في الجولة الثانية عشر للمسابقة المحلية.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد ليستر سيتي إلى 26 نقطة في الوصافة بفارق خمس نقاط خلف ليفربول المتصدر، بينما تجمد رصيد أرسنال عند 17 نقطة في المركز السادس ليتلقى الهزيمة الثالثة في النسخة الحالية.

لم يشهد الشوط الأول تسجيل أي أهداف لينتهي بالتعادل السلبي وسط سلسلة من الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، ففي الوقت الذي اعتمد فيه ليستر سيتي على تحركات جيمي فاردي، لجأ أرسنال إلى مهاجمه الغابوني بيير أوباميانغ في رحلة بحث عن هدف التقدم.

وجاءت الدقيقة 68 ليتمكن ليستر سيتي من تسجيل التقدم عن طريق فاردي الذي تهيأت له الكرة داخل منطقة الجزاء سددها في المرمى.

وفي الوقت الذي بحث فيه أرسنال عن التعادل، جاء الهدف الثاني لليستر سيتي في الدقيقة 75 عن طريق جيمس ماديسون إثر تسديدة كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك.

وتوالت الفرص الضائعة من الجانبين خلال الدقائق المتبقية من اللقاء ليخرج ليستر سيتي فائزًا باللقاء.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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