إقبال كبير على تذاكر مونديال الأندية في قطر: كيف تحصل عليها؟

تشهد عمليات بيع تذاكر بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم (قطر- 2019) إقبالا كبيرا من الجماهير القطرية، طبقا لما ذكره موقع "فيفا".

فبينما يتطلع جمهور الساحرة المستديرة في أمريكا الجنوبية وآسيا بشغف للتعرف على هوية البطل الذي سيمثل القارتين في البطولة، فإن مرحلة البيع الحصرية الخاصة بحاملي بطاقات Visa لتذاكر كأس العالم للأندية في قطر المقدمة من "Alibaba Cloud" قد أسدل عليها الستار ، الجمعة، حيث تم تخصيص 27,896 تذكرة.

وبلغت نسبة من حصلوا على هذه التذاكر من قطر، الدولة المضيفة للبطولة، 60% وحل جمهور المملكة المتحدة بنسبة (14%) في المركز الثاني وجمهور البرازيل بنسبة (4%) في المركز الثالث.

وقد بيعت جميع التذاكر التي أتيحت لمباراتي الدور الثاني، ومباراة الدور قبل النهائي، التي طرفها نادي ليفربول الإنجليزي، بالإضافة إلى تذاكر المباراة النهائية.

ويمكن للجماهير الراغبة في فرصة ثانية للحصول على تذاكر أن يتقدموا بطلباتهم حصرياً من خلال موقع FIFA.com/tickets ابتداءً من الساعة 13:00 بتوقيت وسط أوربا (15:00 بتوقيت الدوحة) في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

Visa، وهي شريك FIFA الرسمي لخدمات الدفع، هي الطريقة المفضلة للدفع في كأس العالم للأندية "قطر ٢٠١٩".

وستقام مباريات البطولة في الفترة من 11 إلى 21 من ديسمبر/كانون الأول وتحتضنها ثلاثة ملاعب في دولة قطر.

وتتوفر التذاكر بأسعار معقولة مقسمة إلى ثلاث فئات تتراوح بين 25 ريالا قطريا لتذاكر الفئة الثالثة لمباريات الثلاثة أيام الأولى وتصل إلى 400 ريال قطري للفئة الأولى لمباراتي تحديد المركز الثالث والنهائي (بتذكرة واحدة).

سيكون بوسع الجماهير التي تقدمت للحصول على تذكرة واحدة للمباراتين المتعاقبتين حضور كلتا المباراتين في الملعب، وسيتمكن أصحاب طلبات التذاكر، ابتداءً من ديسمبر/كانون الأول، من تحميل التذاكر إلكترونياً من حسابهم على موقع تذاكر FIFA من خلال الرابط FIFA.com/tickets وطباعتها في المنزل قبل الذهاب إلى المباراة.

كما سيطرح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أيضاً منصة لإعادة بيع التذاكر على FIFA.com/tickets والتي ستتيح لحاملي التذاكر فرصة إعادة بيع التذاكر التي يهتم بشرائها مشجعون آخرون.