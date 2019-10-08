محمد صلاح.. رجل 2019 لمجلة جي كيو

اختارت نسخة الشرق الأوسط من مجلة "جي كيو" نجم كرة القدم المصري محمد صلاح كرجل العام لـ 2019، قائلة إن تأثيره الإيجابي على المجتمع وراء جدارته باللقب.

المجلة نشرت مقالا عددت فيها أسباب اختيارها لصلاح للفوز بلقب رجل العام.

أهم ما ذكرته المجلة

في كل مرة يضع صلاح قدميه على أرض الملعب تتعلق به طموحات وأمال وتوقعات وطن بأكمله.. وبالطبع طموحات جماهير وعشاق نادى ليفربول الإنجليزي أحد أكبر وأنجح أندية العالم.

الكثيرون يرون هذا أمرا رائعا.. لكنهم لا يرون الجانب الخفي في القضية.. إنها الضغوط الثقيلة على كتفي صلاح والتي يمكن أن تكسر عتاة الرجال.

لكن محمد صلاح لا يتوقف ولا يهتز من أي ضغوط.

عندما يدخل صلاح الملعب لا يتوقف الأمر عنده، ولكن يمتد إلى أكثر من 97 مليون مصري .. وكما يمثل ميسي ورونالدو دولتي الارجنتين والبرتغال يبقي صلاح رمزا للمنتخب وللوطن.

لكن الأمر ليس جميلا ولا سهلا على الاطلاق.. لأن كرة القدم دائما مرتبطة بالنتائج.. إذا فزت فأنت الغلاف في كل الصحف.. وإذا خسرت فلا رحمة في تشويه صورتك على مواقع التواصل الاجتماعي.

الطريق لم يكن ممهدا والقصص عن العقبات التي واجهت صلاح في مشواره كثيرة وصعبة لاسيما في البدايات.

لعل سفره اليومي للمران في نادى المقاولون العرب القاهري عبر أربع ساعات من بلدته إلى العاصمة عبر حافلات وسيارات متهالكة ثم العودة ليلا في نفس المدة ليصل مع نسمات صباح اليوم التالي كان عائقا رهيبا واجهه صلاح في بداياته.

وقوع الملايين حول العالم في حب صلاح "الطموح جدا" نتيجة طبيعية لما فعله في أيامه الأولي من تضحيات في مدينته بسيون ثم طنطا ونادى المقاولون العرب.

عام 2008 كان اللحظة التي تغيرت فيها حياة صلاح.. والفضل للتفكير الإيجابي الذي يلازمه دائما وللصلابة الذهنية التي يتمتع بها.

تصريحات صلاح للمجلة

صلاح قال للمجلة: "طموحاتي وأحلامي كانت مقصورة على أن أكون لاعبا محترفا ومشهورا لكرة القدم.. ولكنني أصدقكم القول إنني لم أتخيل أبدا أن أصل لما حققته الأن".

صلاح: لقد تمنيت مثل أي طفل أن أظهر على شاشة التليفزيون ولكن مع أول ظهور تبدلت طموحاتي إلى الاحتراف في الخارج.. ثم عملت لكي أكون الأفضل.

صلاح: عندما قررت أن أكون لاعبا محترفا ولا أترك تلك الفرصة لتضيع.. وهو أحد أهم القرارات الأولي في حياتي.. لن أترك الفرصة تتسرب من بين أصابعي.

صلاح: عندي مبدأ عام في حياتي وأطبقه باستمرار لاسيما في اللحظات المفصلية أو قبل القرارات المحورية.. وأقول لنفسي "إذا لم تحاول ستبقي دائما أسيرا داخل منزلك".. ولذلك اجتهد وحاول وغامر وخاطر.. وهو ما أفعله دون تردد.

سبق أن تم اختيار محمد صلاح من عدة مجلات وصحف عالمية من بين أكثر الأشخاص تأثيرا في العالم، وكان من بين تلك المجلات مجلة تايم الامريكية عام 2018.