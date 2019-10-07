البث الحي
رياضة

شاهد: برشلونة يمطر شباك إشبيلية برباعية ويصعد لوصافة "الليغا"

6/10/2019

أمطر فريق برشلونة، الأحد، مرمى ضيفه إشبيلية برباعية نظيفة في الجولة الثامنة للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

بهذا الفوز، صعد برشلونة للوصافة بعدما ارتفع رصيده إلى 16 نقطة بفارق نقطتين خلف ريال مدريد المتصدر، بينما تجمد رصيد إشبيلية عند 13 نقطة في المركز السادس.

تبادل الفريقان الهجمات منذ أول دقيقة في محاولة لتسجيل هدف التقدم، إلى أن جاءت الدقيقة 27 لينجح برشلونة في إحراز التقدم عن طريق الأوروغوياني لويس سواريز.

وفي الوقت الذي بحث فيه إشبيلية عن التعادل، أضاف التشيلي أرتورو فيدال الهدف الثاني في الدقيقة 32.

ولم يمر على الهدف الثاني طويلًا، فبعدها بثلاث دقائق نجح الفرنسي عثمان ديمبلي في تسجيل الهدف الثالث لينتهي الشوط الأول بتقدم برشلونة بثلاثية نظيفة.

ومع حلول الدقيقة 78 ترك الأرجنتيني ليونيل ميسي بصمته بتسجيله للهدف الرابع.

وشهدت الدقائق الأخيرة من اللقاء طرد رونالد أجورو وديمبلي في الدقيقتين 87 و88 ليلعب برشلونة الدقائق الاخيرة من المباراة بتسعة لاعبين.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
المزيد من رياضة

البرازيلي رودريغو يوجه رسالة شكر بالعربية إلى مصر وجمهورها

اللاعب البرازيلي في صفوف ريال مدريد الإسباني رودريغو (روتيرز)

عصام الحضري يعلن اعتزاله كرة القدم في رسالة وادع لجمهوره

حارس المرمى المصري عصام الحضري (رويترز)

أقوى رجل في العالم يحطم رقما قياسيا في "الرفعة المميتة" (فيديو)

بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" تعتنق الإسلام

ارتدت روبي ميسو الحجاب ونطقت الشهادتين داخل مسجد بهولندا (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

اتصال هاتفي بين الملك سلمان وأردوغان.. هذا ما اتفقا عليه

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز (الأناضول)

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

المدخل الرئيسي لفندق ريتز كارلتون في الرياض (غيتي)

تركي الحمد يتراجع وينكر إساءته للإمام البخاري.. ومغردون يردون

الكاتب السعودي تركي الحمد (موافع التواصل)