شاهد: وولفرهامبتون يقتل أحلام مانشستر سيتي بهدفين نظيفين

حقق فريق وولفرهامبتون، الأحد، مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على مضيفه مانشستر سيتي بهدفين دون رد في الجولة الثامنة للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليغ).

بهذا الفوز، ارتفع رصيد وولفرهامبتون إلى 10 نقاط في المركز الحادي عشر، بينما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 16 نقطة، حيث يتصدر ليفربول الترتيب برصيد 24 نقطة.

بذلك، ضاعت أحلام السيتي في تقليص فارق النقاط مع المتصدر ليفربول.

اعتمد مانشستر سيتي منذ بداية اللقاء على تحركات الثلاثي الهجومي رحيم سترلينج والجزائري رياض محرز والأرجنتيني سيرغيو أغويرو في رحلة بحث عن هدف التقدم يربكوا به حسابات المنافس.

قابله ميل أداء وولفرهامبتون للتأمين الدفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ولم تتغير الأمور كثيرًا في شوط المباراة الثاني، حيث تواصل مسلسل إضاعة الفرص من جانب لاعبي السيتي واحدة تلو الأخرى.

ومع حلول الدقيقة 80 فاجأ وولفرهامبتون الجميع بتسجيل الإسباني أداما تراوري هدف التقدم من هجمة مرتدة سريعة لينفرد بحارس السيتي ويسكن الكرة في الشباك.

بعدها حاول لاعبو مانشستر سيتي إدراك التعادل والحصول على نقطة على الأقل، لكن جاءت الضربة القاضية من تراوري مجددًا بإحرازه للهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 95.