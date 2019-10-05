البث الحي
رياضة

ليفربول يعزز صدارته للبريميرليغ بهزيمة ليستر سيتي 2-1(فيديو)

5/10/2019

حافظ فريق ليفربول على قمة ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليغ).

التفاصيل:
  • تغلب ليفربول على مضيفه ليستر سيتي بهدفين لهدف في الجولة الثامنة للمسابقة المحلية.
  • بهذا الفوز، ارتفع رصيد ليفربول إلى 24 نقطة محلقًا على القمة، بينما تجمد رصيد ليستر سيتي عند 14 نقطة في المركز الثالث.
  • تمكن ليفربول من إنهاء الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف سجله السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 40.
  • ازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، حيث تبادل الفريقان الهجمات إلى أن جاءت الدقيقة 80 لتشهد التعادل لليستر سيتي عبر جيمس ماديسون.
  • بعد أن كانت المباراة في طريقها للتعادل، احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لليفربول بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو (الفار) في الدقيقة 91 نفذها جيمس ميلنر في المرمى مسجلًا الهدف الثاني لفريقه.
  • بذلك يصبح ليفربول على بعد مباراة واحدة لمعادلة الرقم القياسي لمانشستر سيتي 18 مباراة من الفوز المتتالي في البريميرليغ.
المصدر : وكالات
المزيد من رياضة

البرازيلي رودريغو يوجه رسالة شكر بالعربية إلى مصر وجمهورها

اللاعب البرازيلي في صفوف ريال مدريد الإسباني رودريغو (روتيرز)

عصام الحضري يعلن اعتزاله كرة القدم في رسالة وادع لجمهوره

حارس المرمى المصري عصام الحضري (رويترز)

أقوى رجل في العالم يحطم رقما قياسيا في "الرفعة المميتة" (فيديو)

بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" تعتنق الإسلام

ارتدت روبي ميسو الحجاب ونطقت الشهادتين داخل مسجد بهولندا (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

اتصال هاتفي بين الملك سلمان وأردوغان.. هذا ما اتفقا عليه

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز (الأناضول)

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

المدخل الرئيسي لفندق ريتز كارلتون في الرياض (غيتي)

جنرال أرميني ينتقد روسيا ويكشف سبب عدم استخدام طائرات سوخوي ضد أذربيجان

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)