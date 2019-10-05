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القطري معتز برشم يحرز ذهبية الوثب العالي في بطولة ألعاب القوى

4/10/2019

توج القطري معتز عيسى برشم (الجمعة) بذهبية لمسابقة الوثب العالي ببطولة العالم السابعة عشرة لألعاب القوى المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة.

التفاصيل:
  • توج برشم بالذهبية مسجلا 2.37 متر ليتوج بالميدالية الذهبية.
  • أفضل رقم له في الموسم الحالي بثمانية سنتيمترات.       
  • دافع برشم بهذا عن اللقب الذي أحرزه في بطولة العالم الماضية عام 2017. 
  • توج برشم بفضية نفس المسابقة في دورة الألعاب الأولمبية بريو دي جانيرو 2016 
  • هذه هي الميدالية الذهبية الأولى لقطر في بطولة العالم الحالية.
  • هذه الميدالية الثانية لقطر بعد أن فاز عبد الرحمن صمبا بالميدالية البرونزية في سباق 400 متر حواجز.    
  • حصل الروسي ميخائيل أكيمينكو على الميدالية الفضية متفوقا على مواطنه إيليا إيفانيوك صاحب الميدالية البرونزية.
المصدر : وكالات
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