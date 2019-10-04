مشجع إنجليزي يروي كيف ألهمه محمد صلاح لدخول الإسلام

قال مشجع إنجليزي إن اللاعب المصري محمد صلاح، مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، كان سببا في تحوله من كاره للإسلام إلى اعتناق الإسلام.

الشاب الإنجليزي بين بيرد، مشجع نادي نوتنغهام فورست، سجل تجربته في مقال أمس الخميس بصحيفة الغارديان البريطانية.

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