شاهد: مباراة ماراثونية.. ليفربول يطيح بأرسنال من كأس الرابطة

أطاح فريق ليفربول، الأربعاء، بضيفه أرسنال من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم.

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تغلب ليفربول على ضيفه أرسنال في الدور ثمن النهائي للبطولة المحلية بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5-4 بعد نهاية الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل الإيجابي بخمسة أهداف لكل منهما.

بذلك، انتزع ليفربول بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس الرابطة.

دخل ليفربول اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور لصالحه وتحقق المطلوب في الدقيقة السادسة بهدف بالنيران الصديقة عبر الألماني شكودرن موستافي بالخطأ في مرماه.

بعدها دخل لاعبو أرسنال أجواء المباراة، وأدرك التعادل في الدقيقة 19 عن طريق الأوروغوياني لوكاس توريرا.

نجح البرازيلي غابرييل مارتينيلي في إضافة الهدفين الثاني والثالث لأرسنال في الدقيقتين 26 و36.

مع حلول الدقيقة 43 قلص ليفربول النتيجة بإحرازه للهدف الثاني عن طريق جيمس ميلنر لينتهي الشوط الأول بتقدم أرسنال بثلاثة أهداف لهدفين.

تمكن أرسنال مع حلول الدقيقة 54 من تسجيل الهدف الرابع عن طريق أينسلي مايتلاند نيلس.





ردّ ليفربول بثنائية عن طريق أليكس أوكسليد تشامبرلين والبلجيكي ديفوك اوريجي في الدقيقتين 58 و62 لتزداد الإثارة بعد إحراز أصحاب الديار للتعادل.

استعاد أرسنال التقدم مجددًا في الدقيقة 70 بإحرازه للهدف الخامس عبر جوزيف ويلوك.

بعدها بحث لاعبو ليفربول عن فرصة إدراك التعادل وهو ما تحقق في الدقيقة 94 عندما سجل أوريجي الهدف الثاني له والخامس لفريقه ليتم الاحتكام لركلات الجزاء الترجيحية والتي حسمها ليفربول لصالحه بنتيجة 5-4.

