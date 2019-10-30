شاهد: مانشستر سيتي يتأهل لربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

تأهل فريق مانشستر سيتي حامل اللقب، الثلاثاء، إلى ربع نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم.
التفاصيل
- تغلب مانشستر سيتي على منافسه ساوثهامتون بثلاثة أهداف لهدف، ضمن مباريات ثمن النهائي للبطولة المحلية.
- أحرز ثلاثية مانشستر سيتي، الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي ومواطنه سيرغيو أغويرو (هدفين) في الدقائق 20 و38 و56.
- جاء هدف ساوثهامتون الوحيد عن طريق جاك ستيفنس في الدقيقة 75.
- كما تأهل إيفرتون لدور الثمانية عبر فوزه الصعب على ضيفه واتفورد 2/صفر بينما حجز ليستر سيتي مقعده في دور الثمانية بفوزه على مضيفه بيرتن ألبيون 3/1، وفاز كولشيستر على مضيفه كرولي تاون 3/1.