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شاهد: برشلونة يكتسح بلد الوليد بخماسية في ‘الليغا’

29/10/2019

قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة فريقه لاكتساح بلد الوليد 1/5، الثلاثاء، في منافسات المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

التفاصيل 
  • على ملعب "كامب نو" تقدم برشلونة في الدقيقة الثانية عن طريق مدافعه الفرنسي كليمنت لينجليت، قبل أن يتعادل بلد الوليد في الدقيقة 15 عن طريق كيكو أوليفاس.
  • في الدقيقة 29 قدم ميسي أولى تمريراته الحاسمة في المباراة لزميله 
  • التشيلي أرتور فيدال ليسجل الهدف الثاني، قبل أن يسجل بنفسه الهدف الثالث من ضربة حرة مباشرة رائعة في الدقيقة 33.
  • واصل ميسي تألقه في المباراة ليسجل الهدف الرابع لفريقه في الدقيقة 74، قبل أن يمنح زميله لويس سواريز تمريرة رائعة ليسجل الهدف الخامس بعدها بدقيقة واحدة.
  • رفع برشلونة رصيده إلى 22 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة، بانتظار نتائج باقي المباريات، بينما تجمد رصيد بلد الوليد عند 14 نقطة في المركز التاسع.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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