شاهد: برشلونة يكتسح بلد الوليد بخماسية في ‘الليغا’

قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة فريقه لاكتساح بلد الوليد 1/5، الثلاثاء، في منافسات المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
التفاصيل
- على ملعب "كامب نو" تقدم برشلونة في الدقيقة الثانية عن طريق مدافعه الفرنسي كليمنت لينجليت، قبل أن يتعادل بلد الوليد في الدقيقة 15 عن طريق كيكو أوليفاس.
- في الدقيقة 29 قدم ميسي أولى تمريراته الحاسمة في المباراة لزميله
- التشيلي أرتور فيدال ليسجل الهدف الثاني، قبل أن يسجل بنفسه الهدف الثالث من ضربة حرة مباشرة رائعة في الدقيقة 33.
- واصل ميسي تألقه في المباراة ليسجل الهدف الرابع لفريقه في الدقيقة 74، قبل أن يمنح زميله لويس سواريز تمريرة رائعة ليسجل الهدف الخامس بعدها بدقيقة واحدة.
- رفع برشلونة رصيده إلى 22 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة، بانتظار نتائج باقي المباريات، بينما تجمد رصيد بلد الوليد عند 14 نقطة في المركز التاسع.