شاهد: برشلونة يكتسح بلد الوليد بخماسية في ‘الليغا’

قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة فريقه لاكتساح بلد الوليد 1/5، الثلاثاء، في منافسات المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

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