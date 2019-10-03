شاهد: سواريز يقود برشلونة لعبور انتر ميلان في أبطال أوربا

قاد لويس سواريز برشلونة الإسباني لعبور ضيفه انتر ميلان الإيطالي بالفوز بهدفين لهدف في الجولة الثانية للمجموعة السادسة من بطولة دوري أبطال أوربا لكرة القدم.

وأربك انتر ميلان حسابات المنافس بتسجيله لهدف مبكر في الدقيقة الثالثة عن طريق الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.

بعدها بحث لاعبو برشلونة عن إدراك التعادل إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل، ليخرج انتر ميلان متقدمًا من شوط المباراة الأول بهدف دون رد.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، حيث كثف لاعبو برشلونة في رحلة بحث عن التعادل وهو ما تحقق في الدقيقة 58 عبر سواريز.

بعدها تبادل الفريقان الهجمات في رحلة بحث عن هدف الانتصار إلى أن جاءت الدقيقة 84 ليتمكن سواريز من إضافة الهدف الثاني له وللفريق الكتالوني ليخرج أصحاب الديار فائزين باللقاء.

وكان بوروسيا دورتموند الألماني قد فاز في وقت سابق اليوم على سلافيا براغ التشيكي بهدفين دون رد ضمن المجموعة ذاتها.

بذلك، يتصدر بوروسيا دورتموند الترتيب برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن برشلونة، وجاء انتر ميلان ثالثًا برصيد نقطة واحدة بفارق الأهداف عن سلافيا براغ.