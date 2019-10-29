غزة.. مدرب أيرلندي يعد أول فريق كرة لمبتوري الأقدام

حَمل المدرب الإيرلندي سيمون بيكر (57 عامًا) على عاتقة تدريب أول فريق للناشئين في رياضة كرة القدم في قطاع غزة من ذوي البتر.

يجمع "بيكر" الكرات ومستلزمات التدريب في أحضانه ويتنقل بها في أرجاء الملعب مُحفزًا الأطفال على الركض خلفها، والتغلب على صِعاب الإعاقة.

من هو سيمون بيكر؟

فقد سيمون بيكر قدمه اليمنى خلال عملة في البناء، بعدما كان مولعًا بحب كرة القدم، إلا أن إعاقته لم تمنعه من تأسيس جمعية أيرلندا في كرم قدم البتر، والأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم لذوي البتر.

ساعده فقدان طرفه على تحويل حياته لنشر رياضة كرة القدم للمبتورة أقدامهم حول العالم في عدة دول منها: تنزانيا وكولومبيا وبلده الأم أيرلندا.

في أبريل/نيسان الماضي، زار سيمون بيكر قطاع غزة للمرة الأولى، وعمل على تدريب الفريق والحكام والمدربين على قواعد اللعب الدولية، مما ساهم في تنظيم الدوري الأول لكرة القدم لذوي البتر في صيف 2019.

يحلم المدرب الأيرلندي بالمساهمة في انضمام فلسطين للاتحاد الدولي لكرة القدم لذوي البتر، إذ إن هذا الانضمام سيفتح المجال أمام الفريق للمشاركة في المباريات العالمية.

انضم للفريق عدد من الأشبال من بينهم مُصابون في مسيرات العودة، فيما أن عددا آخر من المشاركين في الفريق كانوا قد تعرضوا للبتر في أطرافهم نتيجة إعاقات وحوادث طرق.

يضم الفريق عددًا من الأطفال الذين بترت أطرافهم خلال اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على غزة (الجزيرة مباشر)

أبرز ما قاله المدرب:

أنا سعيد جدًا في غزة، فهذا فريق أكثر من رائع. لقد تدرب كثيرًا ويمكن أن يكون فريق الأحلام الذي نسعى أن يُشارك في البطولات الدولية.

غزة رائعة وهؤلاء الأطفال يستحقون حياة أفضل، ورغم الإعاقة والحروب إلا أنهم أثبتوا حبهم لكرة القدم وتسجيل الأهداف.

أحاول أن أتغلب على الصعوبات التي تواجه الأطفال، فهؤلاء فريق المستقبل، أحافظ عليهم من السقوط على الأرض، وأقدم لهم المساعدة في لعب الكرة بشكل سليم مع المحافظة على أجسادهم.

جئت إلى غزة مع منظمة الصليب الأحمر لتعليم هؤلاء الأطفال لعبة كرة القدم، فغزة وفلسطين ممتعتان، وأنا أحببت اللعب معهم.

يضم الفريق عددًا من الأطفال الذين بترت أطرافهم خلال الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة وخاصة مسيرات العودة.

دمج مجتمعي

سهير زقوت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة قالت إن الدمج المجتمعي هو هدفنا من خلال برنامج التأهيل الجسدي التابع للجنة الدولية للصليب الأحمر، بدعم مركز الأطراف، وقد مروا بمراحل التأهيل الجسدي والنفسي.

الرياضة لها أثر كبير في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إرسال رسالة للمجتمع بأن يشعر المجتمع بأنهم ليسوا عالة على عائلاتهم بل هم رياضيون ونجوم وأسماء لامعه في عائلاتهم.

كان في قطاع غزة فريق واحد للمبتورين، والآن هناك خمس فرق، من خلال استضافة "سيمون بيكر" اليوم لدينا 60 لاعب كرة قدم من ذوي البتر.

كرة القدم لذوي البتر ما زالت في بداية الطريق، نأمل أن يتمكنوا من الانضمام للاتحاد الدولي لكرة القدم والمشاركة في مسابقات دولية ستعقد في عام 2020.

الطفل عنان ولد بإعاقة جسدية وبقدم واحدة وانضم للفريق كي يُحقق أحلامه (الجزيرة مباشر)

الطفل عنان مدافع الفريق