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شاهد: ذئاب روما تفترس ميلان على ملعب الأولمبيكو

27/10/2019

نجح روما في استغلال عاملي الأرض والجمهور وتغلب على ضيفه ميلان 2/1 في مواجهة مثيرة جمعت بينهما اليوم الأحد على ملعب الأوليمبيكو في قمة مباريات الأسبوع التاسع من الدوري الإيطالي.

افتتح فريق الذئاب التسجيل عن طريق النجم إدين دجيكو في الدقيقة 38 من زمن الشوط الأول، وأدرك ميلان التعادل عن طريق ثيوهيرنانديز في الدقيقة 55،  ولم تمر سوى أربع دقائق حتى عاد زانيولو ليضع روما مجددا في المقدمة بهدف ثاني في الدقيقة 59 . 

بدأ الروسونيري المباراة بقوة، حيث بادر بالاستحواذ على الكرة وسيطر على اللقاء في الدقائق الأولى، وحاول مبكرًا استغلال الطرفين، إلا أنه تراجع مع مرور الوقت ومنح روما الفرصة للعودة لمجريات اللقاء.

وأحرز باكيتا الهدف الأول لميلان في الدقيقة 16 إلا أن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل، كما ألغى حكم اللقاء هدفًا آخر أحرزه خافيير باستوري لصالح روما، عند الدقيقة 79، بداعي التسلل أيضا لتنهي المباراة بنفس النتيجة .

وبهذا الفوز رفع روما رصيده إلى 16 نقطة ليصعد إلى المركز الخامس بينما تجمد رصيد ميلان عند عشر نقاط في المركز الثاني عشر.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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