شاهد: بالاس يفرض التعادل على أرسنال في مباراة شهدت جدلا

اكتفى أرسنال بالتعادل 2-2 مع ضيفه كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الأحد، إذ حرم حكم الفيديو المساعد صاحب الأرض من هدف الفوز المتأخر عبر سقراطيس باباستاثوبولوس.

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