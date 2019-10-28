شاهد: الأسطورة فيدرير يتوج ببطولة بازل للمرة العاشرة في تاريخه

توج النجم السويسري روجر فيدرر بلقب بطولة بازل فئة 500 نقطة، للمرة العاشرة في مسيرته الاحترافية.

تغلب فيدرر (38 عاما) في المباراة النهائية، على الأسترالي الشاب أليكس دي مينار، بمجموعتين دون رد بواقع (6-2) و(6-2)، حيث قدم فيدرر مباراة هجومية منذ البداية، وتمكن من كسر إرسال دي مينار 4 مرات، واعتمد كثيرًا على تحريك الأسترالي الشاب من الخط الخلفي.

وحاول دي مينار التركيز على الضربة الخلفية لفيدرر، إلا أن السويسري تعامل بامتياز مع تلك الاستراتيجية، ليحقق انتصاره رقم 75 في بازل مقابل تعرضه لـ9 هزائم، كما حقق الانتصار الـ24 على التوالي في البطولة.

ورفع فيدرر رصيده من الألقاب في مسيرته الاحترافية بملاعب التنس إلى 103 حتى الآن ليقترب خطوة جديدة من معادلة رقم الأمريكي جيمي كونرز الأكثر تتويجا بالبطولات في تاريخ التنس برصيد 109 ألقاب.

كما عادل فيدرر كل من نوفاك ديوكوفيتش ودانيل ميدفيديف ورافائيل نادال ودومينيك ثيم، كأكثر اللاعبين فوزًا بالبطولات هذا الموسم بواقع 4 ألقاب.

وباتت بازل أكثر البطولات التي توج بها فيدرر في مسيرته الاحترافية بواقع 10 ألقاب مناصفة مع بطولة هاله الألمانية، مقابل تتويجه بلقبي ويمبلدون ودبي 8 مرات، وبطولة سينسيناتي الأمريكية 7 مرات.