شاهد: مان يونايتد يصل للهدف ألفين ليلة الفوز على نوريتش بثلاثية

سجل الأسكتلندي سكوت مكتوميناي الهدف رقم ألفين لفريقه مانشستر يونايتد خلال مباراة الفريق أمام ضيفه نوريتش سيتي الأحد، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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