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شاهد: صلاح يقود ليفربول للفوز على توتنهام بثنائية بالدوري الإنجليزي

27/10/2019

استعاد فريق ليفربول، الأحد، توازنه من جديد بتغلبه على ضيفه توتنهام بهدفين لهدف في الجولة العاشرة للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليغ).

التفاصيل
  • بهذا الفوز، ارتفع رصيد ليفربول إلى 28 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد توتنهام عند 12 نقطة في المركز العاشر.
  • باغت توتنهام منافسه ليفربول بهدف مبكر في أول دقيقة عن طريق هاري كين عندما اصطدمت الكرة في العارضة لتجد رأسه في المرمى.
  • بعدها أحكم لاعبو ليفربول سيطرتهم على مجريات اللقاء، لولا تألق الحارس الأرجنتيني باولو غازانيجا لينتهي الشوط الأول بتقدم توتنهام بهدف دون رد.
  • وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، حيث مال أداء توتنهام للتأمين الدفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة.
  • قابله ضغط وهجوم مكثف من جانب لاعبي ليفربول في رحلة بحث عن التعادل إلى أن جاءت الدقيقة 52 ليتمكن الريدز من التعادل عبر جوردان هندرسون.

 

  • مع حلول الدقيقة 72 احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لليفربول نفذها المصري محمد صلاح في المرمى مسجلًا الهدف الثاني.
  • فشلت بعدها جميع محاولات توتنهام في إدراك التعادل، ليخرج ليفربول فائزًا باللقاء.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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