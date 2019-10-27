شاهد: صلاح يقود ليفربول للفوز على توتنهام بثنائية بالدوري الإنجليزي

استعاد فريق ليفربول، الأحد، توازنه من جديد بتغلبه على ضيفه توتنهام بهدفين لهدف في الجولة العاشرة للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليغ).
التفاصيل
- بهذا الفوز، ارتفع رصيد ليفربول إلى 28 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد توتنهام عند 12 نقطة في المركز العاشر.
- باغت توتنهام منافسه ليفربول بهدف مبكر في أول دقيقة عن طريق هاري كين عندما اصطدمت الكرة في العارضة لتجد رأسه في المرمى.
- بعدها أحكم لاعبو ليفربول سيطرتهم على مجريات اللقاء، لولا تألق الحارس الأرجنتيني باولو غازانيجا لينتهي الشوط الأول بتقدم توتنهام بهدف دون رد.
- وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، حيث مال أداء توتنهام للتأمين الدفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة.
- قابله ضغط وهجوم مكثف من جانب لاعبي ليفربول في رحلة بحث عن التعادل إلى أن جاءت الدقيقة 52 ليتمكن الريدز من التعادل عبر جوردان هندرسون.
- مع حلول الدقيقة 72 احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لليفربول نفذها المصري محمد صلاح في المرمى مسجلًا الهدف الثاني.
- فشلت بعدها جميع محاولات توتنهام في إدراك التعادل، ليخرج ليفربول فائزًا باللقاء.