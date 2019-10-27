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شاهد: بايرن ميونيخ يتغلب على يونيون برلين بهدفين لهدف

26/10/2019

ارتقى فريق بايرن ميونيخ، السبت، لصدارة جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليغا) مؤقتًا.

وتغلب بايرن ميونيخ على ضيفه يونيون برلين بهدفين لهدف ضمن مباريات الجولة التاسعة للمسابقة المحلية.

وأحرز هدفي البايرن، الفرنسي بنيامين بافارد والبولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقتين 13 و53.

فيما جاء هدف يونيون برلين الوحيد عن طريق سيباستيان بولتير من ضربة جزاء في الدقيقة 86.

بهذه النتيجة، ارتقى البايرن للصدارة المؤقتة برصيد 18 نقطة في انتظار نتائج باقي مباريات الجولة، فيما تجمد رصيد يونيون عند 7 نقاط في المركز الخامس عشر.

وأسفرت مباريات آخرى بنفس الجولة، السبت، عن فوز هوفنهايم على مضيفه هيرتا برلين بثلاثة أهداف لهدفين، وفرايبورغ على ضيفه لايبزيغ بهدفين لهدف، وبادربورن على ضيفه فورتونا دوسلدورف بهدفين دن رد.

فيما تعادل سلبيًا شالكه مع ضيفه بوروسيا دورتموند.

ويحمل بايرن ميونيخ لقب النسخ السبع الأخيرة، وهو الأكثر تتويجًا بإجمالي 29 لقبا.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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