شاهد: السيتي يضيق الخناق على ليفربول بثلاثية في أستون فيلا

واصل فريق مانشستر سيتي تضييق الخناق على ليفربول في صراع قمة ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليغ).

وتغلب مانشستر سيتي على ضيفه أستون فيلا بثلاثة أهداف دون رد في الجولة العاشرة للمسابقة المحلية.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 22 نقطة في الوصافة بفارق ثلاث نقاط خلف ليفربول المتصدر، بينما تجمد رصيد أستون فيلا عند 11نقطة في المركز الثالث عشر.

أضاع لاعبو الفريقين أكثر من فرصة للتسجيل طوال شوط المباراة الأول لينتهي بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 46 بادر السيتي بتسجيل هدف التقدم عن طريق رحيم سترلينج.

وفي الوقت الذي بحث فيه أستون فيلا عن التعادل أضاف البلجيكي كيفين دي بروين الهدف الثاني في الدقيقة 65.

وبعدها بخمس دقائق، سجل الألماني إلكاي جوندوجان الهدف الثالث للسيتي.

وأشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء للبرازيلي فيرناندينيو دي سوزا ليلعب مانشستر سيتي الدقائق المتبقية من اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 87.