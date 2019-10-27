شاهد: إنتر ميلان يرفض اعتلاء قمة "الكالتشيو" بالتعادل مع بارما

رفض فريق إنتر ميلان، السبت، اعتلاء قمة ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم (الكالتشيو) بعدما سقط في فخ التعادل مع ضيفه بارما بهدفين لكل منهما في الجولة التاسعة للمسابقة المحلية.

بهذا التعادل، ارتفع رصيد إنتر ميلان إلى 22 نقطة في الوصافة بفارق نقطة خلف يوفنتوس المتصدر، بينما ارتفع رصيد بارما إلى 13 نقطة في المركز السادس.

بادر الانتر بالتقدم في الدقيقة 23 عن طريق انتونيو كاندريفا، ليرد بارما بثنائية عبر الفرنسي يان كرامو والإيفواري كواسي جيرفينيو في الدقيقتين 26 و30.

ومع حلول الدقيقة 51 نجح البلجيكي روميلو لوكاكو في إدراك التعادل للانتر ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.