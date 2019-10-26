شاهد: ليستر يسحق ساوثهامبتون بتساعية في فوز قياسي بالدوري الإنجليزي

حقق فريق ليستر سيتي، الجمعة، فوزًا كاسحًا على مضيفه ساوثهامبتون بتسعة أهداف دون رد في الجولة العاشرة للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليغ).

وبهذا أصبح ليستر سيتي صاحب أكبر فوز خارج الملعب في تاريخ الدوري الإنجليزي محطما الرقم السابق المسجل باسم مانشستر يونايتد حيث فاز خارج ملعبه على نوتنغهام فورست 8-1 في فبراير/شباط 1999.

كما عادل ليستر سيتي الرقم المسجل باسم مانشستر يونايتد عندما تغلب على ضيفه إبسويتش تاون عام 1995 بنفس النتيجة.

وتقمص الإسباني أيوزي بيريز ثوب البطولة حيث نجح في تسجيل هاتريك في الدقائق 19 و39 و57، والأمر ذاته بالنسبة لزميله جيمي فاردي الذي سجل ثلاثية في الدقائق 45 و 58 و94.

وجاءت باقي أهداف المباراة عن طريق المدافع بين شيلويل في الدقيقة العاشرة و البلجيكي يوري تيليمانس في الدقيقة 17 وجيمس ماديسون في الدقيقة 85.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد ليستر سيتي إلى 20 نقطة في الوصافة بفارق خمس نقاط خلف ليفربول المتصدر، بينما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 8 نقاط في المركز الثامن عشر.