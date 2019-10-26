جدل في المغرب بعد إلقاء بطل رياضي ميداليته في البحر خلال الهجرة [فيديو]

انتقد نشطاء مغاربة "التهميش" الذي يطال أبطال الرياضة ببلدهم، ما يدفع عدد منهم للهجرة، وذلك عقب تداول مقطع فيديو لبطل مغربي وهو يلقي إحدى ميدالياته في البحر خلال هجرته إلى إسبانيا.

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البطل المغربي في التايكوندو أنور بوخرصة، قال إنه أقدم على رمي ميداليته الذهبية في البحر، خلال محاولته الهجرة غير النظامية إلى اسبانيا، للتعبير عما أسماه "الاستياء لعدم الاكتراث لما حققته لصالح بلدي".

جاء ذلك في تصريحات لبوخرصة لموقع 360 المغربي، في اتصال هاتفي معه من إسبانيا، عقب تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو لـه وهو في طريقه إلى إسبانيا عبر قارب مطاطي مما خلف ردود فعل متباينة.

بوخرصة لفت إلى أنه أقصي من المشاركة في بطولة العالم عام 2017 على الرغم من وصوله إلى المباراة النهائية في بلاده التي تخوله المشاركة، مما جعله يفكر في الهجرة منذ ذلك التاريخ بسبب الإقصاء والتهميش، دون مزيد من التوضيح.



بوخرصة قال إنه حصل على عدد من البطولات المحلية والدولية، مثل بطولة العرب للشباب في مصر عام 2009 ووصوله إلى ربع النهائي في بطولة العالم، وهو ما شكل له دافع نفسي، إلا أن الإهمال الذي تعرض له وعدم تلقي الدعم المالي والمعنوي المناسب جعل مستواه يتراجع.

البطل المغربي انتقد التهميش الذي يطال الأبطال في بلاده، سواء من الناحية المالية أو المعنوية، إذ لم يتم استدعاءه مجددا للمنتخب على الرغم من فوزه بالبطولة في بلاده.

"هجرة الأبطال"

تداول نشطاء منصات التواصل الاجتماعي فيديو أنور بشكل كبير، وانتقد عدد منهم عدم الاهتمام بالأبطال، في حين انتقد آخرون إقدام البطل على رمي الميدالية في البحر.

الصحفية المغربية سناء القويطي قالت في تدوينة لها على صفحتها بموقع فيسبوك إن "أنور بطل المغرب وبطل العرب في التايكوندو ذهب إلى إسبانيا على متن قوارب الموت بعدما أغلقت الأبواب في وجهه".

سناء القويطي طالبت بمحاسبة المسؤولين في جامعات (اتحادات) الرياضة، وتحميلهم مسؤولية هجرة الأبطال والإحباط الذي يعيشونه بسبب اللامبالاة.

سناء تساءلت: "أين تذهب أموال الجامعات الرياضية إذا لم تصرف في تكوين وإعداد الأبطال والمواهب وتأهيلهم بدنيا وصحيا؟".

الناشط أمين المشعش اعتبر في تدوينة له على فيسبوك أن "أنور تعرض للتهميش مما جعله يفكر في الهجرة غير النظامية".