إبراهيموفيتش: لن يتذكر أحد الدوري الأمريكي إذا رحلت عنه

قال النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب لوس أنجليس غالاكسي إن أحدا لن يتذكر الدوري الأمريكي لكرة القدم إذا رحل عن الفريق بنهاية عقده الحالي

وجاءت تصريحات إبرا عقب خروج فريقه لوس أنجلس غالاكسي من التصفيات المؤهلة للدور قبل النهائي في منافسات الدوري الأمريكي بعد الخسارة في ديربي المدينة أمام لوس أنجلس إف سي بخمسة أهداف لثلاثة.

وسينتهي عقد اللاعب السويدي البالغ من العمر 38 عاما مع فريقه في ديسمبر/كانون أول المقبل، ومن المرجح أن يعود للعب في القارة الأوربية، خاصة وأن أوريليو دي لاورينتيس، مالك نادي نابولي الإيطالي أبدى رغبته في الحصول على خدمات النجم السويدي.

وأضاف إبراهيموفيتش "أمامي شهران آخران في العقد مع غالاكسي، وسنرى ما سيحدث. إذا بقيت، فالدوري الأمريكي سيكون جيدا، لأن العالم كله سيشاهده. وإن لم أبق، فلن يتذكر أحد الدوري الأمريكي".

وسجل لاعب ميلان ومانشستر يونايتد السابق 53 هدفا في 58 مباراة خاضها مع فريقه الحالي كما نجح في صناعة 15 هدفا خلال موسمين فقط في الدوري الأمريكي.