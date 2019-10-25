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إبراهيموفيتش: لن يتذكر أحد الدوري الأمريكي إذا رحلت عنه

النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب لوس أنجليس غالاكسي
النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب لوس أنجليس غالاكسي
25/10/2019

قال النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب لوس أنجليس غالاكسي إن أحدا لن يتذكر الدوري الأمريكي لكرة القدم إذا رحل عن الفريق بنهاية عقده الحالي

وجاءت تصريحات إبرا عقب خروج فريقه لوس أنجلس غالاكسي من التصفيات المؤهلة للدور قبل النهائي في منافسات الدوري الأمريكي بعد الخسارة في ديربي المدينة أمام لوس أنجلس إف سي بخمسة أهداف لثلاثة.

وسينتهي عقد اللاعب السويدي البالغ من العمر 38 عاما مع فريقه في ديسمبر/كانون أول المقبل، ومن المرجح أن يعود للعب في القارة الأوربية، خاصة وأن أوريليو دي لاورينتيس، مالك نادي نابولي الإيطالي أبدى رغبته في الحصول على خدمات النجم السويدي.

وأضاف إبراهيموفيتش  "أمامي شهران آخران في العقد مع غالاكسي، وسنرى ما سيحدث. إذا بقيت، فالدوري الأمريكي سيكون جيدا، لأن العالم كله سيشاهده. وإن لم أبق، فلن يتذكر أحد الدوري الأمريكي".

وسجل لاعب ميلان ومانشستر يونايتد السابق  53 هدفا في 58 مباراة خاضها مع فريقه الحالي كما نجح في صناعة 15 هدفا خلال موسمين فقط في الدوري الأمريكي.

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
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