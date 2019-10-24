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شاهد: تشامبرلين يسجل ثنائية في فوز ليفربول الساحق على جينك

23/10/2019

اشتعلت حدة المنافسة بين فريقي ليفربول الإنجليزي ونابولي الإيطالي على صدارة ترتيب المجموعة الخامسة لبطولة دوري أبطال أوربا لكرة القدم.

وتغلب ليفربول على مضيفه جينك البلجيكي بأربعة أهداف لهدف ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة.

وجاءت أهداف ليفربول الأربعة عن طريق أليكس أوكسليد تشامبرلين (هدفين) والسنغالي ساديو ماني والمصري محمد صلاح في الدقائق 2 و57 و77 و87، بينما أحرز هدف جينك الوحيد، ستيفين أودي في الدقيقة 88.

وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، حقق فريق نابولي فوزًا صعبًا على مضيفه ريد بول سالسبورغ النمساوي بثلاثة أهداف لهدفين.

وسجل ثلاثية نابولي، البلجيكي درايس ميرتينز (هدفين)، ولورنزو إنسيني في الدقائق 17 و64 و73.

بينما أحرز ثنائية ريد بول سالسبورغ، النرويجي إيرلينغ هالاند في الدقيقتين 41 و72 الأول له من ضربة جزاء.

بذلك، يتصدر نابولي الترتيب برصيد 7 نقاط بفارق نقطة عن ليفربول، وجاء ريد بول سالسبورغ ثالثًا برصيد 3 نقاط بفارق نقطتين عن جينك المتذيل.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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