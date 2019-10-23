مبابي يحطم رقم ميسي القياسي في دوري أبطال أوربا

أصبح اللاعب الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم نادي باريس سان جيرمان، أصغر لاعب يحرز 15 هدفا في دوري أبطال أوربا.

محطما بذلك الرقم المسجل باسم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم نادي برشلونة الإسباني.

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سجل مبابي ثلاثة أهداف في فوز باريس سان جيرمان بخمسة أهداف نظيفة على مضيفه كلوب بروج البلجيكي في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال أوربا لكرة القدم أمس الثلاثاء.

يبلغ مبابي من العمر 20 عاما و306 يوما، ما يجعله أصغر من ليونيل ميسي بنحو سنة عندما سجل مهاجم برشلونة هذا الرقم القياسي متفوقا على الإسباني راؤول، مهاجم ريال مدريد السابق.

دخل مبابي المباراة بديلا في الدقيقة 52 حيث كان باريس سان جيرمان متقدما بهدف واحد.

ضاعف مبابي نتيجة فريقه بعد تسع دقائق فقط، قبل أن يحرز هدفه الثاني في الدقيقة 79 والثالث في الدقيقة 83.

بهذا يكون مبابي قد لعب 27 مباراة في دوري أبطال أوربا فاز في 15 منها وأحرز فيها 17 هدفا.

قال اللاعب الدولي الفرنسي بعد المباراة: "أنا سعيد للغاية لأنني عدت وأحرزت ثلاثة أهداف… أنا سعيد حقا لكوني أساعد الفريق. لقد فزنا على فريق صعب، وعلى أرضه. بروج فريق جيد للغاية. كانت مباراة رائعة، ونحن سعداء للغاية بأن نعود إلى الوطن ومعنا ثلاث نقاط".

بهذا الفوز يكون باريس سان جيرمان قد حقق العلامة الكاملة في هذه الجولة من دوري أبطال أوربا هذا الموسم، بعدما هزم ريال مدريد الإسباني وغلطة سراي التركي.