شاهد: مانشستر سيتي يقسو على أتالانتا بخماسية في أبطال أوربا

قلب مانشستر سيتي الإنجليزي تأخره بهدف أمام ضيفه أتالانتا الإيطالي إلى فوز 5/1 خلال المباراة التي جمعتهما، الثلاثاء، في منافسات المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوربا لكرة القدم.

وتقدم أتالانتا بهدف سجله روسلان مالينوفسكي في الدقيقة 28 من ركلة جزاء، قبل أن يسجل سيرخيو أغويرو هدفين لمانشستر سيتي في الدقيقتين 34 و38 من ركلة جزاء لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي 2/1.

وفي الشوط الثاني، تقمص رحيم سترلينج دور البطولة لمانشستر سيتي وسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 58 و64 و69 لينتهي اللقاء بفوز مانشستر سيتي5/1.

وشهدت المباراة طرد فيل فودين لاعب مانشستر سيتي في الدقيقة 82.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى تسع نقاط ليعزز صدارته لترتيب المجموعة فيما يظل أتالانتا بلا نقاط في قاع الترتيب.