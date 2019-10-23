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شاهد: سان جيرمان يمطر شباك بروج بخماسية في أبطال أوربا

22/10/2019

أمطر باريس سان جيرمان الفرنسي، الثلاثاء، مرمى مضيفه كلوب بروج البلجيكي بخمسة أهداف نظيفة في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال أوربا لكرة القدم.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد باريس سان جيرمان إلى 9 نقاط في الصدارة، بينما تجمد رصيد كلوب بروج عند نقطتين في المركز الثالث.

أربك سان جيرمان حسابات المنافس بتسجيله لهدف مبكر في الدقيقة السابعة عبر الأرجنتيني ماورو إيكاردي.

وفي الوقت الذي بحث فيه كلوب بروج عن التعادل، أضاف كليان مبابي الهدف الثاني في الدقيقة 61.

ولم يمر على الهدف الثاني طويلًا، فبعدها بدقيقتين تمكن إيكاردي من إحراز الهدف الثاني له والثالث لفريقه.

ونجح مبابي في إضافة الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 79 و83.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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